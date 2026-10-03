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Kinh tế

The Hunter Group ra mắt nền tảng AI sản xuất hàng trăm video từ nguồn tư liệu có sẵn

P.V

Ngày 1/10, The Hunter Group chính thức ra mắt Nolan, nền tảng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối hoạt động sản xuất nội dung với hiệu quả kinh doanh trên các nền tảng thương mại mạng xã hội. Với 10-20 phút video tư liệu, Nolan có thể phát triển thành 100-250 video phục vụ hoạt động tiếp thị và bán hàng.

Giải pháp cho bài toán nội dung quy mô lớn trong Social Commerce

Tại sự kiện ra mắt diễn ra sáng 1/10 ở TPHCM, The Hunter Group giới thiệu Nolan cùng định hướng xây dựng hệ sinh thái Production–Performance. Chương trình có sự tham dự của đại diện ban lãnh đạo tập đoàn, đội ngũ công nghệ phát triển Nolan, các đối tác chiến lược, thương hiệu và chuyên gia trong lĩnh vực marketing, công nghệ, thương mại điện tử.

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Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại trên nền tảng mạng xã hội (Social Commerce) đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các thương hiệu về số lượng cũng như sự đa dạng của nội dung, từ ngành hàng, thương hiệu, sản phẩm cho đến đội ngũ sáng tạo. Các doanh nghiệp không chỉ cần nội dung để giới thiệu thương hiệu, sản phẩm mà còn phải đáp ứng nhu cầu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, thị trường và mục tiêu kinh doanh khác nhau.

Nền tảng này khai thác các tài nguyên hiện hữu của thương hiệu, năng lực từ các đơn vị sản xuất, nhà sáng tạo nội dung (UGC), KOC… để phát triển thành nhiều phiên bản nội dung linh hoạt, phù hợp với từng sản phẩm, thông điệp, đối tượng và thị trường.

Trong bối cảnh đó, Nolan được phát triển nhằm khai thác hiệu quả hơn những tài nguyên nội dung sẵn có của doanh nghiệp, từ tư liệu thương hiệu, năng lực sản xuất của các đơn vị chuyên môn đến nội dung do nhà sáng tạo (creator), người tiêu dùng (UGC) và KOC thực hiện.

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Thông qua ứng dụng công nghệ AI, nền tảng này có khả năng phát triển một nguồn tư liệu ban đầu thành nhiều phiên bản nội dung khác nhau, phù hợp với từng sản phẩm, thông điệp, đối tượng khách hàng và thị trường.

Đáng chú ý, với khoảng 10-20 phút video tư liệu (footage), Nolan có thể tạo ra từ 100-250 video phục vụ nhu cầu Social Commerce, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Đây là một trong những kết quả bước đầu được The Hunter Group giới thiệu khi ra mắt nền tảng.

Việc phát triển nhiều phiên bản nội dung từ nguồn tư liệu có sẵn được kỳ vọng giúp thương hiệu mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời khai thác tốt hơn giá trị của những tài sản nội dung đã đầu tư.

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Theo định hướng của The Hunter Group, Nolan không chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng video mà còn hướng đến kết nối dữ liệu hiệu suất với quy trình sáng tạo. Qua đó, dữ liệu thu được từ hoạt động phân phối và tiếp cận khách hàng sẽ được đưa trở lại quá trình sản xuất, làm cơ sở phát triển những nội dung tiếp theo. Mô hình này hình thành một vòng lặp liên tục, từ sản xuất nội dung, đo lường hiệu suất, củng cố nền tảng dữ liệu đến sản xuất nội dung với hiệu suất cao hơn.

Bà Lê Nguyễn Quỳnh Tiên, Giám đốc Điều hành The Hunter Group, cho biết nội dung ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược của thương hiệu và giá trị sáng tạo không nên chỉ dừng lại ở một sản phẩm hay một chiến dịch.

“Chúng tôi tin rằng nội dung ngày càng trở thành một nguồn lực chiến lược của thương hiệu, và giá trị của sáng tạo không nên dừng lại ở một sản phẩm hay một chiến dịch. Nolan được phát triển để giúp thương hiệu khai thác tốt hơn những tài sản nội dung đã có, đồng thời kết nối sáng tạo với công nghệ và dữ liệu để tạo ra nhiều phiên bản nội dung phù hợp hơn với từng đối tượng, bối cảnh và mục tiêu. Khi đó, nội dung không chỉ truyền tải thông điệp, mà có thể trở thành một nguồn lực liên tục tạo ra giá trị cho thương hiệu”, bà Lê Nguyễn Quỳnh Tiên, Giám đốc Điều hành The Hunter Group chia sẻ.

Kết nối sản xuất nội dung với hiệu quả kinh doanh

Theo đại diện The Hunter Group, mô hình Production–Performance được xây dựng trên cơ sở kết nối năng lực sản xuất nội dung với dữ liệu hiệu suất. Thay vì chỉ dừng lại ở khâu hoàn thành sản phẩm truyền thông, quy trình này hướng đến việc theo dõi kết quả và sử dụng dữ liệu thu được để cải thiện hoạt động sản xuất tiếp theo. Đây cũng là định hướng phát triển của Nolan trong thời gian tới. Những kết quả bước đầu sẽ là cơ sở để nền tảng tiếp tục củng cố cơ sở dữ liệu, nâng cấp công nghệ và tối ưu quy trình, hướng đến hiệu suất cao hơn.

Bên cạnh các khách hàng chiến lược hiện có, Nolan cũng định hướng phát triển những gói sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nhằm hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng trong nước và quốc tế thông qua Social Commerce.

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Trong đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B), du lịch được xác định là những nhóm khách hàng mà Nolan hướng tới.

Cùng với việc ra mắt nền tảng, The Hunter Group công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Melive, đơn vị có chuyên môn về Social Commerce. Thỏa thuận hướng đến việc kết nối năng lực sản xuất nội dung của The Hunter Group với chuyên môn thương mại trên nền tảng mạng xã hội của Melive.

Theo nội dung hợp tác, Nolan sẽ được định hướng hỗ trợ cả hai mô hình bán hàng gồm Brand sells (thương hiệu trực tiếp bán hàng) và Others sell (bán hàng thông qua đối tác, nhà sáng tạo nội dung), đồng thời hỗ trợ các Affiliate Creator trong quá trình sản xuất nội dung và tối ưu hiệu quả bán hàng.

Thông qua sự kết hợp giữa năng lực sản xuất nội dung của The Hunter Group, nền tảng công nghệ Nolan và chuyên môn Social Commerce của Melive, hai bên hướng tới xây dựng mô hình kết nối chặt chẽ hơn giữa ba hoạt động: sản xuất (Production), phân phối (Distribution) và hiệu quả (Performance).

Sau chương trình, khách mời có cơ hội trải nghiệm nền tảng, tìm hiểu quy trình vận hành và trao đổi trực tiếp với đội ngũ phát triển Nolan tại khu vực trưng bày.

“The Hunter Group được hình thành từ Creativehunts, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2007 và là tiền thân của hệ sinh thái The Hunter Group ngày nay.

Từ nền tảng ban đầu trong lĩnh vực sáng tạo và xây dựng thương hiệu, Creativehunts từng bước mở rộng năng lực, dịch vụ và đội ngũ để hình thành nên The Hunter Group – một hệ sinh thái hoạt động trong lĩnh vực Marketing, sáng tạo, sản xuất nội dung và xây dựng thương hiệu.”

#Nền tảng AI Nolan #Sản xuất nội dung số #Social Commerce #The Hunter Group #Hợp tác chiến lược

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