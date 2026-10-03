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Giảm hơn 50% số trường sau sắp xếp, nhiều hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm

Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay số trường giảm 50,6%, tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý.

Tiếp tục sắp xếp trường học, mạng lưới y tế

Sáng 3/10, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian qua, việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục đã được triển khai căn bản.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực còn lại, trong đó có y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: VGP)

Liên quan đến việc sắp xếp trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường giảm 50,6%.

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý. Trong đó, có các trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154.

Bên cạnh đó, một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức.

Theo Bộ trưởng, trong tháng 10, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên.

Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027–2031

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng thời Bộ Nội vụ rà soát, trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản, xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027–2031 đối với các bộ, ngành; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 cụ thể, chi tiết, khách quan, bám sát các nguyên tắc và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho biết đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các tiêu chí liên quan.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ đề ra.

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#sắp xếp trường học #hiệu trưởng #biên chế #Nghị định 154 #giáo dục #Bộ trưởng Bộ Giáo dục #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

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