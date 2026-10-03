Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.

“The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” là hạng mục lần đầu xuất hiện tại chương trình, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đồng hành cùng hạng mục này để tôn vinh những tác phẩm tiên phong đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại. Với buitruonglinh, giải thưởng đánh dấu bước tiến trong hành trình sáng tác và trình diễn của một nghệ sĩ trẻ.

Học ca trù từ nghệ nhân 60 năm giữ nghề

Ở “Thêu Hoa Dệt Gấm”, buitruonglinh là đội trưởng. Ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại (Ethno-Pop/Folk Pop), lấy ca trù làm một trong những chất liệu trung tâm, đan xen âm hưởng xẩm, chèo, quan họ với beat pop, R&B và rap.

Để chuẩn bị, nhóm tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng, người có 60 năm gắn bó với nghề, học cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống trước khi đưa vào bài hát. buitruonglinh còn trực tiếp tìm hiểu và tập diễn tấu đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với ca trù, để chơi ngay trên sân khấu.

Mỗi thành viên góp một màu sắc riêng. HURRYKNG thử sức với lối hát mang âm hưởng ca trù ở phần mở đầu, JSOL và CONGB đảm nhận những đoạn hát tình tứ, hòa cùng giọng của đội trưởng. Lời ca dùng lối gieo vần, ví von gợi nhớ ca dao, đan cài hình ảnh thêu thùa, dệt gấm, trầu cau, nhịp thoi đưa trong một câu chuyện tình yêu. Sân khấu được dàn dựng gợi không khí gánh hát, hội làng.

Theo buitruonglinh, điều cả đội mong muốn nhất là đưa chất liệu truyền thống ra khỏi khuôn khổ sách vở. “Linh muốn quan họ, ca trù, xẩm hay tiếng đàn đáy không còn là những khái niệm khó tiếp cận. Linh muốn những âm thanh này trở thành một giai điệu các bạn nghe trên đường đi học, đi làm và hát theo đầy tự nhiên trong đời sống hằng ngày”, nam nghệ sĩ nói.

Khán giả đón nhận tiết mục khá nồng nhiệt. Sau hai ngày lên sóng, video “Thêu Hoa Dệt Gấm” vượt 820.000 lượt xem, đứng thứ 2 trên YouTube Music Video Daily Chart rồi vươn lên Top 1 thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam. Với nhóm nghệ sĩ, giá trị của tiết mục còn nằm ở quá trình tìm hiểu một loại hình nghệ thuật, chọn cách vận dụng vào ca khúc và cùng nhau đưa ý tưởng lên sân khấu. Đó cũng là tinh thần mà hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” do TPBank đồng hành muốn tôn vinh: không chỉ một tiết mục thành công, mà là sự táo bạo khi đặt tiếng đàn đáy, câu hát ca trù giữa nhịp beat hiện đại. Dám nghĩ khác, làm khác cũng là điều TPBank không ngừng theo đuổi.

Mạch nguồn bản sắc trong Vũ trụ “Say Hi”

“Thêu Hoa Dệt Gấm” không phải trường hợp đơn lẻ. Từ Anh Trai “Say Hi” năm 2024, qua Em Xinh “Say Hi” đến Tinh Hà “Say Hi”, DatVietVAC theo đuổi hướng phát triển sản phẩm văn hóa nguyên bản, để nghệ sĩ Việt kể câu chuyện của mình bằng tiếng Việt.

Tại Anh Trai “Say Hi” 2024, “Anh Trai Nước Việt” của đội ERIK khai thác hình ảnh lũy tre, hoa sen để nói về tình yêu đất nước. Ca khúc “Khát Vọng Là Người Việt”, ra mắt trong chuỗi concert của chương trình, sau đó vang lên tại các chương trình nghệ thuật lớn như “95 năm - Ánh sáng soi đường”, “Mùa Xuân Thống Nhất”.

Năm 2025, Em Xinh “Say Hi” có “Cầm Kỳ Thi Họa”, “Hề”, “Duyên” lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống, cùng màn trình diễn “Việt Nam Hơn Từng Ngày” của 30 nghệ sĩ nữ trong tà áo dài. Cũng trong năm này, Karik đưa cải lương vào rap qua “Vạn Lý Độc Hành”, còn đội Vũ Cát Tường kết hợp ngũ cung, nhạc cụ dân tộc với afro trong “Trực Giác”.

Đến Tinh Hà “Say Hi” 2026, bên cạnh ca trù trong “Thêu Hoa Dệt Gấm”, đội Dương Domic lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám để xây dựng một tiết mục giàu kịch tính. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ vì thế có thêm cách biểu đạt gần với khán giả hôm nay. Năm nay, hành trình ấy có thêm một dấu mốc mới khi lần đầu tiên chương trình có riêng một hạng mục giải thưởng dành cho tinh thần tiên phong bản sắc, với sự đồng hành của TPBank.

Nhìn lại hành trình ở chương trình, các nghệ sĩ chia sẻ: "Nhận được giải thưởng ý nghĩa này, tụi em đều rất vui và tự hào khi được chương trình, Ban tổ chức và khán giả trao gửi niềm tin. Em xin cảm ơn DatVietVAC đã tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tụi em. Tụi em biết mình còn phải học hỏi nhiều về văn hóa, dân gian, dân tộc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tụi em và các thế hệ nghệ sĩ trẻ sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Các nghệ sĩ cũng gửi gắm mong rằng khán giả trẻ thấy gần gũi hơn với văn hóa Việt, còn khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể đồng cảm với một câu chuyện được kể bằng tiếng Việt.

Góc nhìn ấy cũng là điểm gặp gỡ với TPBank khi ngân hàng chọn đồng hành cùng một giải thưởng mang đậm dấu ấn bản sắc Việt. Theo đại diện ngân hàng, tinh thần “Tiên phong” mà giải thưởng hướng tới đồng điệu với định hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đồng thời trân trọng và lan tỏa giá trị bền vững của dân tộc. Một tiết mục ca trù, xẩm có thể vươn lên Top 1 thịnh hành cho thấy văn hóa truyền thống hoàn toàn có chỗ đứng trong đời sống người trẻ, khi được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mới. Đó cũng là điều TPBank mong muốn tiếp sức qua giải thưởng này.

Tinh Hà “Say Hi” phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.