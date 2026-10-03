Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

P.V

Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.

“The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” là hạng mục lần đầu xuất hiện tại chương trình, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đồng hành cùng hạng mục này để tôn vinh những tác phẩm tiên phong đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại. Với buitruonglinh, giải thưởng đánh dấu bước tiến trong hành trình sáng tác và trình diễn của một nghệ sĩ trẻ.

Học ca trù từ nghệ nhân 60 năm giữ nghề

Ở “Thêu Hoa Dệt Gấm”, buitruonglinh là đội trưởng. Ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại (Ethno-Pop/Folk Pop), lấy ca trù làm một trong những chất liệu trung tâm, đan xen âm hưởng xẩm, chèo, quan họ với beat pop, R&B và rap.

Để chuẩn bị, nhóm tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng, người có 60 năm gắn bó với nghề, học cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống trước khi đưa vào bài hát. buitruonglinh còn trực tiếp tìm hiểu và tập diễn tấu đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với ca trù, để chơi ngay trên sân khấu.

Mỗi thành viên góp một màu sắc riêng. HURRYKNG thử sức với lối hát mang âm hưởng ca trù ở phần mở đầu, JSOL và CONGB đảm nhận những đoạn hát tình tứ, hòa cùng giọng của đội trưởng. Lời ca dùng lối gieo vần, ví von gợi nhớ ca dao, đan cài hình ảnh thêu thùa, dệt gấm, trầu cau, nhịp thoi đưa trong một câu chuyện tình yêu. Sân khấu được dàn dựng gợi không khí gánh hát, hội làng.

Theo buitruonglinh, điều cả đội mong muốn nhất là đưa chất liệu truyền thống ra khỏi khuôn khổ sách vở. “Linh muốn quan họ, ca trù, xẩm hay tiếng đàn đáy không còn là những khái niệm khó tiếp cận. Linh muốn những âm thanh này trở thành một giai điệu các bạn nghe trên đường đi học, đi làm và hát theo đầy tự nhiên trong đời sống hằng ngày”, nam nghệ sĩ nói.

Khán giả đón nhận tiết mục khá nồng nhiệt. Sau hai ngày lên sóng, video “Thêu Hoa Dệt Gấm” vượt 820.000 lượt xem, đứng thứ 2 trên YouTube Music Video Daily Chart rồi vươn lên Top 1 thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam. Với nhóm nghệ sĩ, giá trị của tiết mục còn nằm ở quá trình tìm hiểu một loại hình nghệ thuật, chọn cách vận dụng vào ca khúc và cùng nhau đưa ý tưởng lên sân khấu. Đó cũng là tinh thần mà hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” do TPBank đồng hành muốn tôn vinh: không chỉ một tiết mục thành công, mà là sự táo bạo khi đặt tiếng đàn đáy, câu hát ca trù giữa nhịp beat hiện đại. Dám nghĩ khác, làm khác cũng là điều TPBank không ngừng theo đuổi.

Mạch nguồn bản sắc trong Vũ trụ “Say Hi”

“Thêu Hoa Dệt Gấm” không phải trường hợp đơn lẻ. Từ Anh Trai “Say Hi” năm 2024, qua Em Xinh “Say Hi” đến Tinh Hà “Say Hi”, DatVietVAC theo đuổi hướng phát triển sản phẩm văn hóa nguyên bản, để nghệ sĩ Việt kể câu chuyện của mình bằng tiếng Việt.

Tại Anh Trai “Say Hi” 2024, “Anh Trai Nước Việt” của đội ERIK khai thác hình ảnh lũy tre, hoa sen để nói về tình yêu đất nước. Ca khúc “Khát Vọng Là Người Việt”, ra mắt trong chuỗi concert của chương trình, sau đó vang lên tại các chương trình nghệ thuật lớn như “95 năm - Ánh sáng soi đường”, “Mùa Xuân Thống Nhất”.

Năm 2025, Em Xinh “Say Hi” có “Cầm Kỳ Thi Họa”, “Hề”, “Duyên” lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống, cùng màn trình diễn “Việt Nam Hơn Từng Ngày” của 30 nghệ sĩ nữ trong tà áo dài. Cũng trong năm này, Karik đưa cải lương vào rap qua “Vạn Lý Độc Hành”, còn đội Vũ Cát Tường kết hợp ngũ cung, nhạc cụ dân tộc với afro trong “Trực Giác”.

Đến Tinh Hà “Say Hi” 2026, bên cạnh ca trù trong “Thêu Hoa Dệt Gấm”, đội Dương Domic lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám để xây dựng một tiết mục giàu kịch tính. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ vì thế có thêm cách biểu đạt gần với khán giả hôm nay. Năm nay, hành trình ấy có thêm một dấu mốc mới khi lần đầu tiên chương trình có riêng một hạng mục giải thưởng dành cho tinh thần tiên phong bản sắc, với sự đồng hành của TPBank.

Nhìn lại hành trình ở chương trình, các nghệ sĩ chia sẻ: "Nhận được giải thưởng ý nghĩa này, tụi em đều rất vui và tự hào khi được chương trình, Ban tổ chức và khán giả trao gửi niềm tin. Em xin cảm ơn DatVietVAC đã tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tụi em. Tụi em biết mình còn phải học hỏi nhiều về văn hóa, dân gian, dân tộc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tụi em và các thế hệ nghệ sĩ trẻ sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Các nghệ sĩ cũng gửi gắm mong rằng khán giả trẻ thấy gần gũi hơn với văn hóa Việt, còn khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể đồng cảm với một câu chuyện được kể bằng tiếng Việt.

Góc nhìn ấy cũng là điểm gặp gỡ với TPBank khi ngân hàng chọn đồng hành cùng một giải thưởng mang đậm dấu ấn bản sắc Việt. Theo đại diện ngân hàng, tinh thần “Tiên phong” mà giải thưởng hướng tới đồng điệu với định hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đồng thời trân trọng và lan tỏa giá trị bền vững của dân tộc. Một tiết mục ca trù, xẩm có thể vươn lên Top 1 thịnh hành cho thấy văn hóa truyền thống hoàn toàn có chỗ đứng trong đời sống người trẻ, khi được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mới. Đó cũng là điều TPBank mong muốn tiếp sức qua giải thưởng này.

Tinh Hà “Say Hi” phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

#ca trù #buitruonglinh #Âm nhạc #Văn hóa Việt #Giải thưởng #Dân gian đương đại

Cùng chuyên mục

Elon Musk chia tay bạn gái

Elon Musk chia tay bạn gái

TPO - Shivon Zilis - nữ giám đốc công nghệ và mẹ của bốn người con với Elon Musk - cho biết tỷ phú giàu nhất thế giới đã đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ. Khoảng một tuần trước, hai người vẫn nhắn tin bày tỏ tình yêu.

Hoa hậu Thanh Thủy từ chối thẳng Trấn Thành

Hoa hậu Thanh Thủy từ chối thẳng Trấn Thành

TPO - Màn đối đáp thân thiết tại đêm trao giải Tinh hà say hi khiến mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và Trấn Thành được chú ý. Gần đây, cô xuất hiện cùng nhóm bạn của Trấn Thành, được khán giả đoán sắp tham gia phim Tết của đạo diễn nghìn tỷ.

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

TPO - “Dấu vết thần thám” - bộ phim hình sự của đạo diễn Trần Tư Thành đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé Trung Quốc dịp Quốc khánh. Phim được chú ý nhờ câu chuyện dựa trên những vụ án có thật, cùng sự góp mặt của Trương Dịch, Mã Lệ và Vương Tuấn Khải.

Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện

Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện

TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.

Sự cố trên sóng trực tiếp lễ trao giải

TPO - Khi cảm ơn các nghệ sĩ tại đêm trao giải Tinh hà say hi tối 2/10, JustaTee gọi “anh trai” thành “anh tài”. Cách gọi này được bàn luận trên mạng xã hội, trong khi phần phát biểu của anh tập trung ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người tham gia chương trình.

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

TPO - Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà say hi với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Suốt quá trình cạnh tranh cùng 23 nghệ sĩ, nam ca sĩ ghi dấu ở vai trò sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, có nhiều tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem.

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe