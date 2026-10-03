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Loạt hồ chứa tại Huế nhận lệnh điều tiết xả nước khẩn phòng lũ

Ngọc Văn

TPO - Trước dự báo mưa lớn diện rộng, nhiều hồ chứa ở Huế được yêu cầu điều tiết tăng lưu lượng xả nước nhằm bảo đảm an toàn công trình, giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ban hành các văn bản khẩn yêu cầu tăng vận hành, điều tiết nước hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo từ ngày 5/10.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 5 đến 12/10, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm.

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Công ty CP Thủy điện Hương Điền được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh vận hành điều tiết hồ chứa ban hành ngày 22/9, tiếp tục tăng cường phòng tránh ngập lụt vùng hạ du.

Trước diễn biến này, hồ thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) được yêu cầu tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến, với lưu lượng có thể lên đến 400m3/s, bắt đầu từ 19h ngày 5/10.

Đối với hồ thủy điện A Lưới, thời gian vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn từ 13h ngày 6/10, lưu lượng có thể lên đến 600m3/s.

Các đơn vị quản lý hồ được yêu cầu khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập, nhất là khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh vận hành điều tiết hồ Hương Điền đã ban hành từ ngày 22/9. Đơn vị vận hành phải theo dõi chặt diễn biến mưa, lưu lượng nước về hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để điều hành hồ, phòng tránh ngập lụt vùng hạ du.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo bắt đầu điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương từ 10h ngày 4/10.

Theo phương án này, hồ Tả Trạch mở một cửa xả sâu, lưu lượng qua cống khoảng 110-150m3/s, kết hợp 80m3/s qua nhà máy thủy điện. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 190-230m3/s.

Việc điều tiết các hồ được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và các quy trình vận hành riêng của từng hồ, nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trước đợt mưa lớn dự báo kéo dài.

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#hồ thủy điện Hương Điền #điều tiết hồ chứa #xả nước phòng lũ #mưa lớn #phòng chống lũ #sông Bồ #hạ du #TP. Huế

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