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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 13 tại Bãi Dinh

Hoàng Nam

TPO - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 13.

Ngày 3/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 1,2 đến 1,4 m. Trong đó, một hài cốt được tìm thấy ngày 30/9, hai hài cốt còn lại được tìm thấy ngày 1/10.

Tại các vị trí tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật gồm thắt lưng, cúc áo quần bộ đội, đinh đóng quan tài và một tấm tang còn nguyên. Do thời gian chôn cất đã lâu, nhiều phần xương đã mục, vỡ vụn hoặc phân hủy, hòa lẫn trong đất.

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Đội quy tập vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.
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Sau khi cất bốc, các hài cốt và di vật được đưa về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng trang nghiêm.

Theo đơn vị, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và rễ cây tràm chằng chịt. Cán bộ, chiến sĩ phải đào tìm theo từng lớp đất, mở rộng phạm vi và bóc tách cẩn thận để phát hiện hài cốt cùng các di vật.

Sau khi cất bốc, các hài cốt và di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc, thờ cúng trang nghiêm. Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ sẽ được thực hiện theo quy định khi có đủ điều kiện.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm, Bãi Dinh. Đội tìm kiếm đề nghị các địa phương và người dân tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, nơi an táng để phục vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập.

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Tính đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm, Bãi Dinh.

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#hài cốt liệt sĩ #nhiều di vật #bản Bãi Dinh #khu vực rừng tràm #xã Dân Hoá #Quảng Trị

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