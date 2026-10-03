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Pháp luật

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Bắt được đối tượng cướp giật tại tiệm vàng sau 6 giờ gây án

Thái Lâm

TPO - Sau khi giả vờ hỏi mua vàng rồi cầm chiếc nhẫn 2 chỉ bỏ chạy, nam thanh niên bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị truy xét và bắt giữ.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý T.V.P.L. (SN 2007, trú tại TP Cần Thơ) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

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L. giả vờ mua vàng tại tiệm vàng trước khi cầm chiếc nhẫn 2 chỉ bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h14 ngày 2/10, L. đi xe mô tô hiệu Dream màu đỏ, không có biển số, đến tiệm vàng K.C. ở thôn Lạc Nghiệp (xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) hỏi mua nhẫn và dây chuyền.

Khi chủ tiệm đưa chiếc nhẫn vàng trọng lượng 2 chỉ, người này vờ đeo vào tay để thử rồi bất ngờ cầm nhẫn chạy ra ngoài và lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã khẩn trương truy xét.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ L. khi người này đang trên đường tẩu thoát khỏi tỉnh Lâm Đồng, cách hiện trường khoảng 200km. Tại hiện trường, Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ tang vật cùng phương tiện liên quan.

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#cướp giật tiệm vàng #Lâm Đồng #truy bắt tội phạm #giả vờ mua hàng #xã D'Ran

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