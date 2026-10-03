Thủy điện Trị An tăng xả tràn, hơn 1.700 m³ nước đổ về hạ du mỗi giây

TPO - Công ty Thủy điện Trị An (phường Trị An, TP. Đồng Nai) tiếp tục tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn hồ chứa trong chiều 3/10, tổng lượng nước xuống hạ du có thời điểm lên tới 1.715 m³/s (tương đương hơn 1,7 triệu lít nước mỗi giây).

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8h ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Trị An ở mức 61,68 m, trong khi mực nước hạ lưu tại nhà máy là 6,1 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 2.030 m³/s, cao hơn đáng kể so với tổng lượng nước đang được xả xuống hạ du.

Thời điểm này, hồ Trị An đang xả 610 m³/s qua đập tràn, đồng thời vận hành các tổ máy phát điện với lưu lượng qua tua-bin khoảng 776 m³/s.

Trước diễn biến lưu lượng nước về hồ ở mức cao, Công ty Thủy điện Trị An thông báo tiếp tục điều tiết hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Thủy điện Trị An có thời điểm xả nước qua đập tràn có tổng lượng nước xuống hạ du dao động 1.375-1.715 m³/s.

Từ 13h ngày 3/10, lưu lượng nước xả qua đập tràn được nâng lên 762 m³/s. Lưu lượng qua tua-bin phát điện dao động từ 460-800 m³/s, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).Theo đó, tổng lượng nước xuống hạ du trong khoảng 1.202-1.562 m³/s.

Đến 15h cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn tiếp tục được nâng lên 915 m³/s. Cộng với lượng nước qua tua-bin từ 460-800 m³/s, tổng lượng nước xuống hạ du dao động 1.375-1.715 m³/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết việc điều tiết sẽ được thực hiện linh hoạt, tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Trị An và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Đơn vị vận hành đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, chỉ đạo và thông tin đến người dân vùng hạ du chủ động các biện pháp phòng ngừa, hạn chế những ảnh hưởng có thể xảy ra do việc điều tiết nước.