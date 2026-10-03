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Hơn 1 tỷ đồng 'bốc hơi' sau sự cố chập điện tại trang trại gà

Ngọc Tú

TPO - Sự cố chập điện xảy ra lúc rạng sáng đã khiến 12.000 con gà trong trang trại nuôi của một gia đình ở xã Văn Kiều (Nghệ An) chết, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 3/10, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, một trang trại nuôi gà trên địa bàn vừa xảy ra sự cố chập điện khiến 12.000 con gà chết, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

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Sự cố chập điện khiến 12.000 con gà trong trang trại bị chết.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại trang trại nuôi gà của gia đình anh Đặng Quốc Soái và chị Võ Thị Lành (trú xóm 9, xã Văn Kiều). Thời điểm xảy ra chập điện, trong trang trại đang nuôi hơn 25.000 con gà. Sự cố đã khiến khoảng 12.000 con gà bị chết, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Do gà còn non, chưa đủ trọng lượng xuất bán nên sau sự cố, toàn bộ số gà bị chết phải được thu gom, chôn lấp theo quy định. Gia đình không thể thu hồi một phần vốn đã đầu tư.

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Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ chủ trang trại tiêu huỷ gà để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã Văn Kiều đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ chủ trang trại xử lý số gà chết, đảm bảo vệ sinh môi trường.

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#Nghệ An #trang trại #chập điện #12.000 con gà chết #sự cố #chết gà tại trang trại

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