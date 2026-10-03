Chuyển Bộ Công an vụ khai thác 2,3 triệu m³ đất

TPO - Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý vụ Công ty CP Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất trên diện tích hơn 40 ha trong giai đoạn 2014-2023, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang có 6.986 nhà, đất công. Sau sắp xếp, tỉnh An Giang có 6.190 nhà, đất công tiếp tục giữ lại sử dụng và 796 cơ sở dôi dư (gồm 18 cơ sở cấp tỉnh, 491 cơ sở cấp xã và 287 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý).

Một số trụ sở của An Giang cũ trên đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên thuộc diện dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công tại An Giang. Cụ thể, tại Phú Quốc, có 7 điểm trung chuyển bỏ trống hơn 6 năm, một cơ sở bị lấn chiếm trong thời gian dài. Tại Rạch Giá, có 22 cơ sở nhà, đất bỏ trống từ 6-11 năm và 5 cơ sở bị lấn chiếm trên 6 năm.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định 151 cơ sở nhà, đất công tại An Giang được cho thuê, kinh doanh khi chưa có dự án hoặc dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Một số sai phạm khác cũng được thanh tra nêu ra, như việc đấu giá khu đất bãi bồi diện tích hơn 109.100 m² khi chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chưa có chỉ tiêu khai thác, 119 cơ sở không thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, 23 cơ sở được phê duyệt bán tài sản, chuyển nhượng đất nhưng không thực hiện phương án, không thu hồi hoặc gia hạn theo quy định.

Tại Long Xuyên, trong quá trình tổ chức đấu giá 5 cơ sở nhà, đất công, một số chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực, nguồn thông tin so sánh trong chứng thư cũng không có tài liệu kiểm chứng thực tế theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định 21 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả, 7 cơ sở sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, liên kết không đúng chức năng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, có 5 khu đất thực hiện dự án được phê duyệt khi chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư chưa bảo đảm, dự án điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty CP Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất trên diện tích hơn 406 ha trong giai đoạn 2014-2023. Hồ sơ vụ việc được thanh tra chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm về khai thác tài nguyên.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh An Giang rà soát, hoàn thiện phương án xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất công, xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường thanh kiểm tra để tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống quá 12 tháng hoặc dự án chậm tiến độ từ 24 tháng trở lên, Thanh tra Chính phủ đề nghị địa phương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng.