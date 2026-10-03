Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát bụi, khí thải, xử lý các điểm nóng ô nhiễm không khí

Thanh Hiền - Nguyễn Thành

TPO - Thành phố yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải đúng quy trình, tuyệt đối không xả thải khi chưa xử lý đạt yêu cầu.

Ngày 3/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động kiểm soát nguồn phát sinh bụi, khí thải, xử lý kịp thời các điểm nóng môi trường, bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục công khai kết quả quan trắc trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin về chất lượng không khí. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải thông tin hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Khi phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hoặc hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý.

duong14bdnnn.jpg
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát bụi, khí thải, xử lý các điểm nóng ô nhiễm không khí để bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, vệ sinh công trường, rửa xe, phun nước dập bụi, quản lý vật liệu và phế thải. Bên cạnh đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hệ thống cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình quy định.

Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không bảo đảm che chắn, làm rơi vãi vật liệu; các vi phạm về tiêu chuẩn khí thải và hành vi đốt chất thải trái quy định. Đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phát hiện, xử lý vi phạm trong vận chuyển vật liệu, phế thải, chất thải.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động kiểm soát nguồn phát sinh bụi, khí thải; tăng cường kiểm tra công trường, cơ sở sản xuất có phát sinh khí thải và hoạt động có công đoạn đốt. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương tổ chức quét đường, thu gom bụi, phun nước rửa đường tại khu vực có nguy cơ phát sinh bụi cao; vận động người dân không đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp, phế liệu trái quy định.

Đặc biệt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải đúng quy trình, tuyệt đối không xả thải khi chưa xử lý đạt yêu cầu. Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, hạn chế phát sinh bụi, mùi, khí thải; không để chất thải tồn đọng, đổ, đốt trái quy định, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Xem thêm

#Đà Nẵng #kiểm soát bụi #khí thải #xử lý các điểm nóng #ô nhiễm không khí #bảo vệ môi trường

Cùng chuyên mục

Huỷ nổ hai quả bom nặng hàng trăm kg

Huỷ nổ hai quả bom nặng hàng trăm kg

TPO - Hai quả bom MK-82 còn sót lại sau chiến tranh, trong đó một quả nặng khoảng 227kg, vừa được lực lượng chức năng Hà Tĩnh hủy nổ an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn cựu công an nhân dân là 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' nơi cư trú

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn cựu công an nhân dân là 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' nơi cư trú

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí đồng đội của những cán bộ cựu công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Chuyển Bộ Công an vụ khai thác 2,3 triệu m³ đất

Chuyển Bộ Công an vụ khai thác 2,3 triệu m³ đất

TPO - Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý vụ Công ty CP Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất trên diện tích hơn 40 ha trong giai đoạn 2014-2023, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 13 tại Bãi Dinh

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 13 tại Bãi Dinh

TPO - Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 13.

Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên quốc lộ 5

Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên quốc lộ 5

TPO - Hàng loạt ôtô tải trọng lớn và container dàn hàng di chuyển, có thời điểm chiếm trọn mặt đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5), đông nhất vào cuối giờ chiều, buộc người đi xe máy phải chật vật luồn lách qua từng khe hở.

Cháy nhà ở TPHCM

Cháy nhà ở TPHCM

TPO - Căn nhà một trệt, một lầu rộng khoảng 100 m² ở TPHCM bốc cháy giữa trưa. Người bên trong kịp thoát ra ngoài, không ghi nhận thương vong.

Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch xã

Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch xã

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch UBND xã vì không nghiêm túc trong tham dự hội nghị, trong đó có địa phương tham dự trực tuyến nhưng không dự đầy đủ đến khi hội nghị kết thúc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe