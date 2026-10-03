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Quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển hơn 550 m³ đất. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Chiều ngày 3/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B - Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

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Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng, ngày 3/10. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.
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Đội quy tập đưa các hài cốt liệt sĩ đến nơi lưu mẫu, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ 23/6 đến hết 3/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể, 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể.

#hài cốt liệt sĩ #Đội K74 #quy tập #Bộ Tư lệnh TPHCM #khu B #Công viên Lê Thị Riêng #cán bộ #chiến sĩ

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