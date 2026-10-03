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Mưa lớn ở TPHCM, hàng nghìn khán giả ở đêm nhạc Phương Mỹ Chi chạy loạn

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Mưa lớn trước đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi khiến khán giả phải chạy tìm chỗ trú tại sân Tao Đàn, TPHCM. Ban đầu, người xem mặc áo mưa chờ chương trình, nhưng đến khoảng 19h, mưa ngày càng lớn, nhiều người rời chỗ ngồi.

Tối 3/10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi được tổ chức tại sân Tao Đàn, TPHCM. Theo ghi nhận của Tiền Phong, mưa bắt đầu từ khoảng 18h, khi đông khán giả đã có mặt tại địa điểm diễn ra chương trình.

Ban đầu, nhiều người mặc áo mưa, che ô và tiếp tục chờ trước sân khấu. Trong khu vực khán giả, người mặc áo mưa phủ kín các hàng ghế. Không ít người vẫn cầm gậy phát sáng, mang theo bảng tên Phương Mỹ Chi để cổ vũ nữ ca sĩ.

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Khán giả mặc áo mưa, che ô ngồi đợi Phương Mỹ Chi.

Tuy nhiên, đến khoảng 19h, mưa ngày càng lớn. Nhiều khán giả không thể tiếp tục ngồi chờ ngoài trời, rời vị trí để tìm nơi trú. Các khu vực có mái che bên cạnh sân tập trung đông người tránh mưa, trong khi một bộ phận khán giả vẫn ở lại phía trước sân khấu.

Phóng viên ghi nhận người xem đứng, ngồi sát nhau trên các bậc khán đài có mái che. Nhiều người vẫn khoác áo mưa, một số tiếp tục dùng ô để che chắn. Phía sân khấu, màn hình LED vẫn sáng đèn chờ tạnh mưa để biểu diễn.

Ban tổ chức chuẩn bị áo mưa cho khán giả. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến việc chờ đợi và tổ chức đêm diễn ngoài trời gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm ghi nhận khoảng 19h, nhiều người vẫn đang tìm chỗ tránh mưa.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện ban tổ chức khẳng định chương trình vẫn diễn ra lúc 19h30.

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Mưa lớn khiến khán giả chạy tìm chỗ trú.

Dân chơi dân ca là đêm nhạc bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi, tiếp nối album cùng tên ra mắt ngày 27/8. Trước đó, nữ ca sĩ tổ chức School Tour Vũ trụ cò bay và fan meeting Lò cò theo hình thức không bán vé.

Theo thông tin ban tổ chức công bố trước đêm diễn, lượng vé bán sớm mở ngày 3/9 hết sau một phút. Vé chính thức được mở bán từ ngày 5/9, riêng hạng vé Dân chill được thông báo bán hết vào ngày 7/9, sau hai ngày mở bán.

Chương trình có bốn khách mời được công bố gồm ca sĩ Quang Lê, Kay Trần, diễn viên Bảo Định và Shiki. Ê-kíp cho biết một nghệ sĩ khác sẽ xuất hiện nhưng chưa công bố danh tính trong thông cáo trước sự kiện.

Trong đó, Quang Lê là người từng đồng hành, hỗ trợ Phương Mỹ Chi ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Đêm nhạc đánh dấu dịp hai nghệ sĩ trở lại biểu diễn cùng nhau sau thời gian dài.

Chia sẻ trước chương trình, Phương Mỹ Chi cho biết Quang Lê nhận lời ngay khi cô ngỏ ý mời và phải bay từ nước ngoài về để tham gia. Nữ ca sĩ cho biết Quang Lê đưa nhiều lời khuyên, định hướng cho cô ở cột mốc mới.

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Dân chơi dân ca là đêm nhạc bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của Bảo Định - nam chính trong MV Thiên đường với người thương, còn Shiki góp giọng ở ca khúc Liễu yếu đào tơ trong album Dân chơi dân ca. Với Kay Trần, Phương Mỹ Chi cho biết cô ấn tượng với năng lượng biểu diễn và các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ, quyết định mời tham gia đêm diễn.

Dự án tiếp tục hướng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của nữ ca sĩ. Hai MV Thiên đường với người thương Thử lòng quân tử lần lượt lấy cảm hứng từ văn hóa Khmer Nam Bộ và hát xoan Phú Thọ. Phương Mỹ Chi cũng cho biết một phần lợi nhuận từ đêm nhạc sẽ được dùng để đóng góp cho văn hóa.

#Đêm nhạc Phương Mỹ Chi #Mưa lớn TPHCM #Chương trình ngoài trời #Vé sự kiện #Văn hóa truyền thống

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