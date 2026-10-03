Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn cựu công an nhân dân là 'ngọn cờ tư tưởng đúng đắn' nơi cư trú

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí đồng đội của những cán bộ cựu công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, là đại hội của nghĩa tình, của tinh thần đổi mới, của sự phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc, vì sự bình yên của nhân dân. Đại hội cũng là niềm tự hào, niềm vui lớn của hàng chục vạn hội viên cựu công an nhân dân trong cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang vững bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, thời cơ mới, thách thức mới, với mục tiêu tất cả vì hòa bình, ổn định và phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; quyết tâm xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành công bước đầu, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn, mở ra những không gian mới, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược đã xác định nhiều giải pháp có tính bệ phóng, đột phá, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đang được toàn hệ thống chính trị quyết liệt triển khai với tinh thần hành động cao.

Đây chính là những điều kiện mới hết sức thuận lợi để Hội Cựu Công an nhân dân, thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia tăng sự đóng góp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra; thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc giao và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hội Cựu Công an nhân dân là tổ chức tập hợp các đồng chí cựu Công an nhân dân, đa phần là các đồng chí công an hưu trí, hơn ai hết các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: K.H.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu Công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 08 về quy chế phối hợp mới để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân, để Hội vừa được quan tâm chăm sóc, chăm lo xây dựng, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các cấp hội, vừa chủ động huy động phát huy vai trò, sự đóng góp của cựu Công an nhân dân trong công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi hội viên Cựu Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người công an cách mạng, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.