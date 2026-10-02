Shopee bị yêu cầu rà soát, gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa có giấy công bố

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ Hoàng Thanh Tâm phòng đột khụy, tai biến” đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Văn bản do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh ký nêu rõ, qua công tác hậu kiểm việc thực hiện các quy định về đăng ký bản công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến” đang được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và được xếp vào mục “thực phẩm chức năng”.

Theo cơ quan quản lý, thông tin giới thiệu trên gian hàng quảng cáo sản phẩm có nhiều công dụng liên quan đến các bệnh lý và nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Sản phẩm bị Bộ Y tế "tuýt còi".

Cụ thể, sản phẩm được giới thiệu là hỗ trợ người bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành và phụ nữ tiền mãn kinh. Nội dung quảng cáo cũng cho rằng sản phẩm có thể sử dụng để “phòng” cho những người có nguy cơ đột quỵ như người bị cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được giới thiệu với công dụng phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người từng bị tai biến và hỗ trợ người bị suy nhược thần kinh do áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy này đối với sản phẩm nói trên.

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Xuân Tiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại Trung Nam Sơn cho biết doanh nghiệp của ông là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng: “Thời gian qua công ty đã nhiều lần gửi công văn lên Shopee đề nghị tra soát những sản phẩm nhái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kwangdong BienbangWoohwang Chung Sim Won (Viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm) đã được cấp phép của Cục An toàn thực phẩm (Số đăng ký: 6429/2018/ĐKSP) của công ty Trung Nam Sơn. Tuy nhiên trên các sàn thương mại điện tử vẫn liên tiếp xuất hiện sản phẩm nhái".

Sản phẩm chính hãng do Cty Trung Nam Sơn phân phối tại Việt Nam.

Về phía Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn.

Cơ quan này yêu cầu Shopee chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến”, Shopee phải xác minh thông tin và ngừng kinh doanh, đồng thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm nếu xác định sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee tiếp tục thực hiện các văn bản trước đó của cơ quan này về quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.

Kết quả rà soát, xử lý phải được Shopee báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 9/10/2026.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp kiểm tra trên sàn thương mại điện tử

Không chỉ gửi văn bản trực tiếp tới Shopee, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, tiến hành xác minh thông tin về sản phẩm nêu trên.

Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan này đề nghị yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.