Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Shopee bị yêu cầu rà soát, gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa có giấy công bố

Hà Minh

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ Hoàng Thanh Tâm phòng đột khụy, tai biến” đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Văn bản do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh ký nêu rõ, qua công tác hậu kiểm việc thực hiện các quy định về đăng ký bản công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến” đang được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và được xếp vào mục “thực phẩm chức năng”.

Theo cơ quan quản lý, thông tin giới thiệu trên gian hàng quảng cáo sản phẩm có nhiều công dụng liên quan đến các bệnh lý và nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

img-3743.jpg
Sản phẩm bị Bộ Y tế "tuýt còi".

Cụ thể, sản phẩm được giới thiệu là hỗ trợ người bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành và phụ nữ tiền mãn kinh. Nội dung quảng cáo cũng cho rằng sản phẩm có thể sử dụng để “phòng” cho những người có nguy cơ đột quỵ như người bị cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được giới thiệu với công dụng phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người từng bị tai biến và hỗ trợ người bị suy nhược thần kinh do áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy này đối với sản phẩm nói trên.

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Xuân Tiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại Trung Nam Sơn cho biết doanh nghiệp của ông là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng: “Thời gian qua công ty đã nhiều lần gửi công văn lên Shopee đề nghị tra soát những sản phẩm nhái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kwangdong BienbangWoohwang Chung Sim Won (Viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm) đã được cấp phép của Cục An toàn thực phẩm (Số đăng ký: 6429/2018/ĐKSP) của công ty Trung Nam Sơn. Tuy nhiên trên các sàn thương mại điện tử vẫn liên tiếp xuất hiện sản phẩm nhái".

img-3747.jpg
Sản phẩm chính hãng do Cty Trung Nam Sơn phân phối tại Việt Nam.

Về phía Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn.

Cơ quan này yêu cầu Shopee chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến”, Shopee phải xác minh thông tin và ngừng kinh doanh, đồng thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm nếu xác định sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee tiếp tục thực hiện các văn bản trước đó của cơ quan này về quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.

Kết quả rà soát, xử lý phải được Shopee báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 9/10/2026.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp kiểm tra trên sàn thương mại điện tử

Không chỉ gửi văn bản trực tiếp tới Shopee, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, tiến hành xác minh thông tin về sản phẩm nêu trên.

Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan này đề nghị yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm

#An cung ngưu hoàng hoàn #Thực phẩm chức năng #Shopee #Cục An toàn thực phẩm #Quản lý thương mại điện tử

Cùng chuyên mục

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Với mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, ngày 30/9/2026, Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã đồng hành cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Lạc trong chương trình “Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn phường.

Quá tải bệnh nhân ung thư chờ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM- Ảnh G.L

Bao giờ bệnh nhân ung thư hết rồng rắn đến 23 giờ đêm để... chụp chiếu?

TPO - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phải vận hành hệ thống xạ trị từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu điều trị, trong khi máy PET/CT gặp khó vì thiếu thuốc phóng xạ. Ngành y tế thành phố đã đăng ký 5 dự án đầu tư công, tổng vốn dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bệnh viện triển khai ngay giải pháp giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

TPO - Liên tục "cắt xén" thời gian ngủ, cơ thể bạn đang phát ra những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nào? Dưới đây là những tác động của việc thiếu ngủ và cách để bạn lấy lại giấc ngủ chất lượng.

Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa

Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa

TPO - Trước xu hướng số ca mắc cúm mùa gia tăng nhẹ trong những tuần gần đây, Ngày 1/10, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Can thiệp bào thai: Lợi ích và nguy cơ

Can thiệp bào thai: Lợi ích và nguy cơ

TPO - Y học bào thai ngày càng mở rộng khả năng can thiệp ngay từ trong bụng mẹ, từ truyền máu cho thai nhi đến sử dụng laser xử trí những bất thường phức tạp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, bài toán khó hơn là xác định đúng trường hợp, đúng thời điểm và cân bằng giữa lợi ích của can thiệp với những nguy cơ có thể xảy ra cho cả mẹ và con.

Người dân được lấy máu kiểm tra sức khoẻ.

Bộ Y tế chỉ đạo nóng chiến dịch khám sức khỏe miễn phí toàn dân

TPO - Hàng loạt vướng mắc từ danh mục kĩ thuật, quy định báo cáo cho đến áp lực nhân lực tuyến cơ sở đang làm chậm nhịp chiến dịch khám sức khỏe định kì và sàng lọc miễn phí cho người dân. Trước tình thế này, Bộ Y tế vừa ra lệnh tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn bằng những hướng dẫn mang tính thực tiễn cao.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước thách thức già hóa dân số

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước thách thức già hóa dân số

TPO - Sáng 30/9, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026. Hoạt động thể hiện sự trân trọng, biết ơn với những cống hiến quý báu của các thế hệ người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng, quê hương và đất nước.

Vì sao trẻ dễ mê những bộ phim AI chỉ dài vài phút?

Vì sao trẻ dễ mê những bộ phim AI chỉ dài vài phút?

TPO - Những bộ phim AI chỉ dài vài phút nhưng liên tục tạo cao trào, thay đổi tình tiết và cảm xúc đang ngày càng thu hút trẻ em. Chuyên gia cảnh báo, việc thường xuyên tiếp xúc với kiểu nội dung này có thể khiến trẻ quen với sự thỏa mãn tức thời và khó thích nghi với nhịp độ chậm hơn của đời sống thực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe