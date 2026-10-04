Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' ở TPHCM, 5.000 khán giả đến dự

Ngọc Ánh - Hồng Phúc

TPO - Tối 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội Dân chơi dân ca tại sân Tao Đàn, TPHCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Trong đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên, nữ ca sĩ tái hiện đám cưới Khmer cùng Bảo Định.

1791033288905-6476367707809234022-g2126490723911703044-352175ed5d0f739be07678df88349743.jpg
Tối 3/10, Phương Mỹ Chi mang Nhạc hội Dân chơi dân ca đến sân Tao Đàn, TPHCM. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc cá nhân có bán vé, sau khi phát hành album phòng thu thứ năm.
1791032985261-6476367707809234022-g2126490723911703044-9f115abe5fb1185294fbfc75e703f426.jpg
Hơn 5.000 khán giả có mặt theo dõi đêm diễn của Phương Mỹ Chi dù thời tiết mưa lớn.
1791032985292-6476367707809234022-g2126490723911703044-30082f3e63517e5ab93b386f3ff8da76.jpg
Phương Mỹ Chi xuất hiện với visual trưởng thành, mở màn Nhạc hội bằng phần intro bùng nổ, tạo không khí sôi động ngay từ những phút đầu.
1791031629591-6476367707809234022-g2126490723911703044-91509664847a6dbe1548b0b9d8a843c6.jpg
Nghệ sĩ Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình, kết nối các tiết mục và dẫn dắt mạch cảm xúc của nhạc hội.
1791036559157-6476367707809234022-g2126490723911703044-2ae7205720959ebcb705f3f82b3bb9a6.jpg
Phương Mỹ Chi diện trang phục dân tộc Thái , đội khăn piêu, kết hợp múa sạp trong một tiết mục được đầu tư với quy mô hoành tráng, tái hiện mùa lễ hội của đồng bào Thái. Sau tiết mục, Phương Mỹ Chi trực tiếp đề cập những tranh luận từng xuất hiện quanh hình ảnh cô sử dụng khăn Piêu trong quá trình quảng bá album.
1791036559218-6476367707809234022-g2126490723911703044-60269419cab6e36313b351b5d0f7cbff.jpg
Trước đó, bài đăng trên fanpage của nữ ca sĩ ngày 1/9 sử dụng hình ảnh khăn piêu trong một tạo hình cách điệu. Một bộ phận khán giả cho rằng cách sử dụng này chưa phù hợp với cách thể hiện truyền thống và giá trị văn hóa của chiếc khăn đối với đồng bào Thái. Phương Mỹ Chi cho biết cô và ê-kíp đã dành nhiều thời gian cho ca khúc cũng như album, đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp ý. “Mong tất cả quý vị, những người nào đã hoặc đang buồn lòng vì Phương Mỹ Chi, thì sau khi xem tiết mục này xong sẽ vui hơn một chút. Thiếu sót của Chi không đồng nghĩa với việc Chi hời hợt và Chi không yêu văn hóa”, nữ ca sĩ nói.
1791037089007-6476367707809234022-g2126490723911703044-519a9338808368bc3099a81c44b57cd2.jpg
Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu với bản phối mới của Đẩy xe bòVũ trụ có anh.
1791037088948-6476367707809234022-g2126490723911703044-aaeac2849fe4d9adaecb9588855eafc7.jpg
Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục trẻ trung, phóng khoáng.
1791038566976-6476367707809234022-g2126490723911703044-0838baccaa287736ce3b591f43f17283.jpg
Mãn nhãn với tiết mục Thử lòng quân tử, 5.000 khán giả hòa giọng trong đoạn xoan cổ Xin huê, đố huê.
1791038566819-6476367707809234022-g2126490723911703044-f683e8749178fa43d6080d43af623862.jpg
Mưa lớn xuất hiện ngay từ đầu đêm nhạc nhưng Phương Mỹ Chi vẫn giữ tinh thần thoải mái, liên tục giao lưu với khán giả. Nữ ca sĩ nói vui về việc thường làm chương trình vào mùa mưa, sau đó tiếp tục biểu diễn theo kế hoạch. Các tiết mục chủ yếu xoay quanh album Dân chơi dân ca, kết hợp âm nhạc đương đại với những chất liệu văn hóa mà nữ ca sĩ theo đuổi trong dự án.
1791040523630-6476367707809234022-g2126490723911703044-f9f04e49341a37b55ea07dcb296a3f81.jpg
1791039481067-6476367707809234022-g2126490723911703044-13855723e33d9ccc91d46c6b55359a1c.jpg
1791039481085-6476367707809234022-g2126490723911703044-3d85f1f7f2173a377872bb6d92e3015f.jpg
NSƯT Trinh Trinh bất ngờ xuất hiện trong tiết mục Liễu yếu đào tơ của Phương Mỹ Chi và Shiki. Tiết mục lấy cảm hứng từ loại hình văn hoá cải lương tuồng cổ.
1791040523697-6476367707809234022-g2126490723911703044-f9757b148be9c7962b465e0c714b76ba.jpg
Phương Mỹ Chi mời Đoàn Hò Bả Trạo Long Minh Ban - Phường Phan Thiết trong tiết mục Dắt anh chơi hội. Tiết mục được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ Nghinh Ông.
1791041490435-6476367707809234022-g2126490723911703044-5d05d3a3257226e1f10c5021ea32fddb.jpg
Bảo Định xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi, đám cưới triệu view được tái hiện hoành tráng tại sân khấu nhạc hội. Phân đoạn cưới trong MV Thiên đường với người thương sử dụng một số chi tiết từ nghi lễ cưới truyền thống của người Khmer, trong đó có nghi thức buộc chỉ đỏ. Khi đưa tiết mục lên sân khấu Tao Đàn, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục khai thác hình ảnh này, biến phần trình diễn thành đám cưới của hai nhân vật.
1791041490384-6476367707809234022-g2126490723911703044-1efd01c4472f7ada03f83cf4a8e00a13.jpg
Thiên đường với người thương là một trong những tiết mục nhận được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trước phần biểu diễn, chương trình chiếu một đoạn phim chưa từng công bố về Phương Mỹ Chi và Bảo Định.
1791041490400-6476367707809234022-g2126490723911703044-31b0b5dbc38a54a6141711d10c6fc8a8.jpg
Sau tiết mục, Bảo Định cho biết quá trình làm việc cùng Phương Mỹ Chi đem đến cho anh nhiều trải nghiệm lần đầu. “Đây là lần đầu anh được gặp nhiều khán giả đông như vậy, lần đầu được đứng trên một sân khấu lớn và cũng là lần đầu anh có cơ hội mời gia đình mình đến xem”, nam diễn viên chia sẻ. Phương Mỹ Chi nói về khả năng tiếp tục hợp tác: “Nếu chúng ta vẫn còn duyên, em tin rằng mình sẽ tiếp tục xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau”.
1791043216153-6476367707809234022-g2126490723911703044-39933b6689f421adf2098dfdb4e80734.jpg
1791043216140-6476367707809234022-g2126490723911703044-bbc28f0583f22e6bf0a509e335178e4f.jpg
1791043216186-6476367707809234022-g2126490723911703044-8e864bfbd8f996fa74b34117085649c6.jpg
Phương Thanh là nghệ sĩ khách mời được giữ bí mật đến phút cuối. Nữ ca sĩ mang đến một sân khấu bùng nổ với thể loại rock trong tiết mục Xây xẩmRock hạt gạo.
1791035681832-6476367707809234022-g2126490723911703044-3c791ac35b85d0ba94326f1ebd08532c.jpg
Kay Trần xuất hiện với Ưng cái bụng, mang đến phần rap mới và màn đối đáp tình tứ cùng Phương Mỹ Chi.

Xem thêm

#Phương Mỹ Chi #Nhạc hội dân ca #TP.HCM #văn hóa dân tộc #Album Dân chơi dân ca #Bảo Định #Phương Thanh

Cùng chuyên mục

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.

Gia đình Beckham gây chú ý

Gia đình Beckham gây chú ý

TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.

Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.

Elon Musk chia tay bạn gái

Elon Musk chia tay bạn gái

TPO - Shivon Zilis - nữ giám đốc công nghệ và mẹ của bốn người con với Elon Musk - cho biết tỷ phú giàu nhất thế giới đã đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ. Khoảng một tuần trước, hai người vẫn nhắn tin bày tỏ tình yêu.

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

TPO - “Dấu vết thần thám” - bộ phim hình sự của đạo diễn Trần Tư Thành đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé Trung Quốc dịp Quốc khánh. Phim được chú ý nhờ câu chuyện dựa trên những vụ án có thật, cùng sự góp mặt của Trương Dịch, Mã Lệ và Vương Tuấn Khải.

Sự cố trên sóng trực tiếp lễ trao giải

TPO - Khi cảm ơn các nghệ sĩ tại đêm trao giải Tinh hà say hi tối 2/10, JustaTee gọi “anh trai” thành “anh tài”. Cách gọi này được bàn luận trên mạng xã hội, trong khi phần phát biểu của anh tập trung ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người tham gia chương trình.

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

TPO - Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà say hi với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Suốt quá trình cạnh tranh cùng 23 nghệ sĩ, nam ca sĩ ghi dấu ở vai trò sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, có nhiều tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem.

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe