Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' ở TPHCM, 5.000 khán giả đến dự

Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.