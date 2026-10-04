Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' ở TPHCM, 5.000 khán giả đến dự

TPO - Tối 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội Dân chơi dân ca tại sân Tao Đàn, TPHCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Trong đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên, nữ ca sĩ tái hiện đám cưới Khmer cùng Bảo Định.
TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.
TPO - Hoàng Hà là "mỹ nhân nấm lùn" của màn ảnh Việt. Nụ cười tươi tắn giúp cô vào top gương mặt đẹp nhất thế giới.
TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.
Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.
TPO - Shivon Zilis - nữ giám đốc công nghệ và mẹ của bốn người con với Elon Musk - cho biết tỷ phú giàu nhất thế giới đã đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ. Khoảng một tuần trước, hai người vẫn nhắn tin bày tỏ tình yêu.
TPO - Trên mạng xã hội, vô số lời chúc mừng và bày tỏ sự tự hào về chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam trước tuyển Thái Lan, bảo vệ thành công huy chương vàng tại đấu trường Asiad.
TPO - “Dấu vết thần thám” - bộ phim hình sự của đạo diễn Trần Tư Thành đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé Trung Quốc dịp Quốc khánh. Phim được chú ý nhờ câu chuyện dựa trên những vụ án có thật, cùng sự góp mặt của Trương Dịch, Mã Lệ và Vương Tuấn Khải.
TPO - Khi cảm ơn các nghệ sĩ tại đêm trao giải Tinh hà say hi tối 2/10, JustaTee gọi “anh trai” thành “anh tài”. Cách gọi này được bàn luận trên mạng xã hội, trong khi phần phát biểu của anh tập trung ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người tham gia chương trình.
TPO - Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà say hi với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Suốt quá trình cạnh tranh cùng 23 nghệ sĩ, nam ca sĩ ghi dấu ở vai trò sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, có nhiều tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem.
Tháng 9 vừa qua, Downy đã mở cửa Trường học Tinh Khôi - nơi những tiết học “Chà Là Thơm” mang đến những trải nghiệm đa dạng, ngập tràn hương thơm và những khoảnh khắc vui vẻ dành cho cả gia đình.
TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.
TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.
TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.
TPO - Kim Yoo Jung xuất hiện tại Paris Fashion Week nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.
TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.
TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.