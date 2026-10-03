Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.
TPO - Cầu cạn cảnh quan uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian “Dải lụa ký ức”, dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Bà Mai Trang là người mẫu trong bức tranh "Cô gái mặc áo đen họa tiết kỷ hà trắng" của danh họa Bùi Xuân Phái. Tác phẩm ra đời năm 1988. Đây là bức tranh chân dung mộng mị, độc đáo, thu hút sự chú ý của các nhà sưu tầm trong và ngoài nước.
TPO - Nếu con bạn có trong group "Con ghét bố mẹ", mong bạn đừng nổi giận và cũng đừng đau lòng.
TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.
TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.
TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.
TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.
TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.
TPO - Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam - có nhiều đóng góp quan trọng trong gần ba thập kỷ công tác ở VTV.
Hình như đã lâu lắm rồi mình mới ngồi xuống, thật sự yên lặng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
Biết buông bỏ những lo toan vụn vặt, biết trân quý từng khoảnh khắc bình yên và nhận ra rằng cống hiến chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn.
TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai.
TPO - Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ khai mạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam, các đoàn nghệ thuật quốc tế.
TPO - Phương án khai quật con tàu cổ phát lộ ở biển Hội An đang được trình UBND thành phố Đà Nẵng thẩm định. Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thế giới Hội An cho biết, do con tàu hiện đã bị lấp, thời điểm dự kiến khai quật là năm 2027.
TPO - Phim "Đất lửa" do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chỉ đạo, định hướng về nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền.
TPO - Chỉ trong hai ngày, một hội nhóm trên Facebook xoay quanh những bức xúc của con cái với cha mẹ tăng từ hơn 40.000 lên hàng trăm nghìn thành viên. Khi số người tham gia tiếp tục tăng, phụ huynh ồ ạt vào tìm hiểu tâm lý người trẻ, tranh luận cách dạy con.