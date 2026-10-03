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Văn hóa

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

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Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu, cộng đồng quốc tế, đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Phạm Tuấn Long dự và phát biểu khai mạc sự kiện.
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Với định hướng chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, Lễ hội Sắc màu năm châu được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động. Thông qua áo dài, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố, chương trình giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
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Đây cũng là cơ hội để các quốc gia tham dự cùng chia sẻ, giao lưu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người.
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Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống của các quốc gia tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô.
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Không khí lễ hội sôi động cùng sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự. Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia như Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông cổ, Ma Rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.
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Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến Taekwondo Hàn Quốc.
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Tà áo dài Việt tung bay ở trung tâm Thủ đô.
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Đồng hành với các đoàn quốc tế là các thành viên lân - sư - rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ Thủ đô, phụ nữ Thủ đô, câu lạc bộ Văn hóa áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.
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Các điểm trình diễn trên lộ trình diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm bao gồm tuyến đường từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (47 Hàng Dầu) qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
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Trong suốt hành trình, công chúng được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế biến không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở. Nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách.
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Theo ban tổ chức Lễ hội sắc màu năm châu không chỉ là hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn mà còn là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững. Chị Trịnh Thị Bích Hòa (xã Tiến Thắng, Hà Nội) ấn tượng với bầu không khí đông vui, nhộn nhịp của lễ hội. "Chương trình được chuẩn bị chu đáo, tôi có mặt từ trước giờ khai mạc vì muốn có vị trí đẹp theo dõi các tiết mục nghệ thuật", chị Hòa nói với PV Tiền Phong.
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Lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một cây cầu kết nối các cộng đồng và dân tộc, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
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Tái hiện di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa con đĩ đánh bồng trong không gian lễ hội.
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Lễ hội Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là bức tranh văn hóa rực rỡ giữa không gian di sản.
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Diễu hành sắc màu năm châu là một trong những hoạt động của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10. Lễ hội quy tụ đại diện khoảng 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh và thời trang.
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Sân khấu trình diễn được thiết kế công phu.
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Màn kết tạo ấn tượng trên nền nhạc We are the world.

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#Lễ hội #Hà Nội #văn hóa #giao lưu #quốc tế #áo dài #đặc sắc #diễu hành áo dài 1.000 người #Hồ Gươm

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