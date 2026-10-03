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Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

Hạnh Đỗ

TPO - Hội sách Hà Nội 2026 mở cuộc hẹn với bạn đọc ngay bên Bờ Hồ, quy tụ hơn 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Trong lúc tham quan hội sách vào dịp khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến đã ngẫu hứng viết thư pháp ngay tại gian trưng bày đồng thời trực tiếp trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Hội sách Hà Nội lần thứ XI do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội diễn ra đến hết ngày 4/10.

Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

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Hội sách Hà Nội 2026 kéo dài từ 1-4/10.

Lan tỏa tình yêu với sách

Phát biểu tại lễ khai mạc tối 2/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết hội sách năm nay có hai không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu.

Với chủ đề Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai, sự kiện tập hợp các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu tác giả và trải nghiệm công nghệ trong lĩnh vực xuất bản.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh Hà Nội xác định sách và văn hóa đọc là một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Hội sách còn là “không gian khơi mở tinh thần học tập, nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai”, góp phần kết nối người làm sách với công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa Thủ đô.

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Không gian bên hồ mở thêm cơ hội tiếp cận sách cho nhiều đối tượng, kể cả những người tình cờ đi ngang qua.

Lần này, các gian sách được bố trí trên vỉa hè ven hồ, dọc phố Lê Thái Tổ, đưa sách đến gần dòng người dạo phố. Người dân có thể ghé xem sách trong chuyến đi bộ cuối tuần, các gia đình cùng con chọn một cuốn sách hoặc dừng lại nghe trò chuyện với tác giả. Du khách trong nước và quốc tế cũng có thêm điểm khám phá văn hóa giữa trung tâm Hà Nội.

Trong lúc tham quan các gian hàng tại lễ khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, TS Hán Nôm Nguyễn Văn Chiến đã viết thư pháp và trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

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Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến ngẫu hứng viết thư pháp.

“Đọc” Hà Nội

Với độc giả yêu Hà Nội, ngày 3/10 có lịch hẹn trải từ sáng đến tối. Mở đầu là tọa đàm Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ và ra mắt Dấu vân tay của phố của Nguyễn Trương Quý.

Cuốn biên khảo tìm hiểu bản sắc Hà Nội qua các vùng không gian đô thị trên thực địa. Hình ảnh dấu vân tay gợi cách nhận diện mỗi vùng đất bằng những đặc điểm riêng, được bồi đắp qua lịch sử và đời sống văn hóa. Những phố xá quen thuộc trở thành đối tượng để đọc, tìm hiểu và khám phá.

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Du khách nước ngoài dừng chân ở Hội sách.

Từ 14h đến 15h30, chương trình Dạo quanh Hà Nội của tớ của Nhà xuất bản Kim Đồng dành cuộc khám phá ấy cho bạn đọc nhỏ tuổi. Sách tranh Hà Nội của tớ - My Hanoi của Phương Vũ đưa các em đến với căn phòng trong khu chung cư cũ, hàng quán phố cổ, gánh hàng rong và những món ăn thân thuộc.

Đến 19h, chương trình Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người tiếp tục câu chuyện qua văn chương Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài. Những tác phẩm là điểm tựa để độc giả tìm hiểu con người, nếp sống và diện mạo thành phố.

Sáng 4/10, từ 9h đến 11h30, tọa đàm Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút nối dài hành trình ấy. Từ 10 năm hoạt động của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và cuốn sách cùng tên, các diễn giả chia sẻ cách lưu giữ thành phố qua nét vẽ, câu chuyện và ẩm thực. Món ăn, người làm nghề, gánh hàng cùng ký ức phố cổ là những chi tiết tạo nên nội dung cuộc gặp.

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Trong hai ngày 3 và 4/10, lịch giao lưu trải từ văn chương, lịch sử đô thị đến ẩm thực, ký ức phố cổ.

Ngoài sân khấu, gian chuyên đề Văn hiến Thăng Long - Hà Nội giới thiệu hàng trăm tên sách, tư liệu về Quốc Tử Giám cùng trải nghiệm viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ.

Tại gian Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai, bạn đọc được hướng dẫn sử dụng nền tảng sách điện tử trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay. Gia đình có trẻ nhỏ còn có thể ghé hoạt động Tự tay dán vỏ quả địa cầu, thêm một lựa chọn trải nghiệm trong chuyến dạo hội sách bên hồ.

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#Hội sách Hà Nội #Nguyễn Văn Chiến #Sách #Văn hóa đọc #Hà Nội #Hồ Gươm #Xuất bản #Ban Tuyên giáo TW

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