Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.
TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.
TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.
TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.
TPO - Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam - có nhiều đóng góp quan trọng trong gần ba thập kỷ công tác ở VTV.
Hình như đã lâu lắm rồi mình mới ngồi xuống, thật sự yên lặng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
Biết buông bỏ những lo toan vụn vặt, biết trân quý từng khoảnh khắc bình yên và nhận ra rằng cống hiến chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn.
TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai.
TPO - Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ khai mạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam, các đoàn nghệ thuật quốc tế.
TPO - Phương án khai quật con tàu cổ phát lộ ở biển Hội An đang được trình UBND thành phố Đà Nẵng thẩm định. Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thế giới Hội An cho biết, do con tàu hiện đã bị lấp, thời điểm dự kiến khai quật là năm 2027.
TPO - Phim "Đất lửa" do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chỉ đạo, định hướng về nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền.
TPO - Chỉ trong hai ngày, một hội nhóm trên Facebook xoay quanh những bức xúc của con cái với cha mẹ tăng từ hơn 40.000 lên hàng trăm nghìn thành viên. Khi số người tham gia tiếp tục tăng, phụ huynh ồ ạt vào tìm hiểu tâm lý người trẻ, tranh luận cách dạy con.
TPO - Dư luận những ngày qua đang có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc bài thơ "Cái đẹp" của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được chọn làm ngữ liệu trong đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh Phú Thọ. Trước các luồng quan điểm này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng làm rõ.
TPO - Đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), diễn ra tại Đà Nẵng ngày 1/10.
TPO - Cùng với lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), Lễ hội đền An Sinh tại Quảng Ninh là điểm đến tâm linh quan trọng, thu hút đông đảo con cháu họ Trần và nhân dân cả nước về dâng hương tưởng niệm.
TPO - Chỉ 21 phút sau khi tiếp nhận công văn từ Cục Điện ảnh, Công ty iQIYI cho biết đã hoàn tất việc gỡ toàn bộ 14 tập phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" (mùa 1) khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng Việt Nam.
TPO - Theo Cục An ninh mạng, các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ thế giới ảo sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.