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Văn hóa

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

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Hai ngày qua, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa﻿) diễn ra Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao. Đây là một trong những hoạt động bên lề của Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Không chỉ tạo không gian mua sắm, trải nghiệm, chương trình còn góp phần đưa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi Thanh Hóa đến gần hơn với người dân và du khách.
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Tại liên hoan, mỗi đơn vị tham gia được bố trí một gian hàng để trưng bày các sản vật, món ăn đặc trưng địa phương. Các nghệ nhân trực tiếp chế biến, trình diễn và giới thiệu những món ăn truyền thống tới du khách.
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Bà Hà Thị Thu Hương (xã Pù Luông) cho biết đây là dịp để các địa phương giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản sạch tới du khách, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào miền núi xứ Thanh. “Phiên chợ không chỉ là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản sạch đến đông đảo du khách, mà còn là dịp lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào miền núi xứ Thanh đến gần hơn với cộng đồng”, bà Hương nói.
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Được thiết kế như không gian sinh hoạt cộng đồng, phiên chợ quy tụ nhiều sản vật đặc trưng của vùng miền núi Thanh Hóa như nông sản sạch, dược liệu, thổ cẩm dệt thủ công, thịt gác bếp, măng rừng, mật ong và các loại nấm thảo dược.
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Việc đưa phiên chợ vùng cao vào chuỗi hoạt động là điểm mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Người dân địa phương có thêm cơ hội tham gia quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với di tích Lam Kinh.
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Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết thông qua Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao, các địa phương có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.
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Hàng vạn người dân đến tham quan, thích thú với phiên chợ vùng cao cùng các hoạt động tại Lễ hội Lam Kinh 2026.

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#Lam Kinh #phiên chợ vùng cao #văn hóa dân gian #nông sản #du lịch #đặc sản #Thanh Hóa

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