Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong, xảy ra hôm 17/7, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính vụ tai nạn do phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông.

xe-khach.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hà

Ngày 3/10, Cục CSGT thông tin, ngày 2/10, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp Công an thành phố tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố tại cuộc họp, nguyên nhân chính là phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông. Trục ngang của hệ thống lái có vết đứt, đã được gia cố nhiều lần; quá trình đăng kiểm chưa được thực hiện đầy đủ.

Trước tai nạn, xe đã gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi nhưng chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tại cuộc họp, các đơn vị đề nghị rà soát công tác đăng kiểm, điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu xe; kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm biển số 20C-1X7.XX, chở 32 người, di chuyển hướng Ninh Bình – Hà Nội. Đến Km197+900, xe lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em, nhiều hành khách bị thương; xe không va chạm với phương tiện khác.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; khi phát hiện hư hỏng phải dừng khai thác để sửa chữa, chỉ đưa xe hoạt động khi bảo đảm an toàn.

Xem thêm

#Tai nạn giao thông #Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #An toàn phương tiện #Điều tra tai nạn #Vận tải hành khách

Cùng chuyên mục

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Lạng Sơn

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Lạng Sơn

TPO - Để "giữ chân" khách hàng, Phó Giám đốc và Phó phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm Tài nguyên môi trường Lạng Sơn đã tự ý chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không qua phân tích thực tế.

Phát súng ở khoảng cách 35m trong cuộc hẹn trả nợ

Phát súng ở khoảng cách 35m trong cuộc hẹn trả nợ

TPO - Từ cuộc hẹn giải quyết khoản nợ 400 triệu đồng, Hoàng Hữu Lương bất ngờ nổ súng hai phát về phía người bạn ở khoảng cách 35m, khiến nạn nhân bị thương và vụ việc trở thành vụ án giết người.

Bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

TPO - Tổ công tác Biên đội IV/26, Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra phương tiện ĐT-93686-TS do ông Võ Thanh Phong làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, chưa xác định chất lượng.

Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và một nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe