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Mỹ nhân Việt cao 1,55 m vào top đẹp nhất thế giới

Minh Vũ

TPO - Hoàng Hà là "mỹ nhân nấm lùn" của màn ảnh Việt. Nụ cười tươi tắn giúp cô vào top gương mặt đẹp nhất thế giới.

Chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Nữ diễn viên Hoàng Hà của Việt Nam góp mặt dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,55 m và gương mặt từng bị đánh giá "quá trẻ con".

Những khán giả ủng hộ Hoàng Hà cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ có thể trở nên đa dạng không cần theo khuôn mẫu nào. Hoàng Hà không có chiều cao, vóc dáng như siêu mẫu, nhưng cô luôn tỏa ra năng lượng tích cực.

Nữ diễn viên sở hữu nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống. Cô thường mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện và việc cô vào top vào đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên khí chất đặc biệt.

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Hoàng Hà bất ngờ vào đề cử top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.
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Nữ diễn viên chỉ cao 1,55 m, gương mặt trẻ trung hơn tuổi.

Hoàng Hà sinh năm 1996, là gương mặt sáng, đầy tiềm năng của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên học diễn xuất song song với việc học tại khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Thăng Long.

Hoàng Hà tham gia nhiều phim ngắn và quảng cáo như Thanh xuân, Nụ cười từ trái tim, 17 một lần nữa, Cô gái của những ngày đã qua... Nữ diễn viên cũng góp mặt trong nhiều MV như Nàng thơ của Hoàng Dũng và Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy.

Sau 5 vòng phỏng vấn khắc nghiệt, Hoàng Hà nhận được vai diễn Dao Ánh trong Em và Trịnh, đây cũng là cơ hội để cô tỏa sáng trên màn ảnh, khiến khán giả nhớ tới tên tuổi mình.

Hoàng Hà được khen ngợi tái hiện trọn vẹn hình ảnh nàng thơ Dao Ánh 14 tuổi đầy ngọt ngào. Lúc này, vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt trẻ trung hơn tuổi trở thành lợi thế giúp Hoàng Hà hóa thân vào nhân vật.

Lần đầu ra mắt màn ảnh rộng, nữ diễn viên sinh năm 1996 thành công rực rỡ khi nhận được đề cử của 2 giải thưởng Mai Vàng và Ngôi Sao Xanh 2022.

Ở mảng điện ảnh, Hoàng Hà còn thử sức với dự án phim kinh dị Kẻ ăn hồn, chứng minh sự chịu khó làm mới, nỗ lực diễn xuất. Đến năm 2025, Hoàng Hà tiếp tục góp mặt trong hai dự án lớn là Điều ước cuối cùng và dự án hợp tác quốc tế Tay anh giữ một vì sao hợp tác với tài tử Lee Kwang Soo của Hàn Quốc.

Hoàng Hà còn nhận được sự yêu thích của khán giả khi đảm nhận vai nữ chính Mai Dương thời trẻ trong phim truyền hình Chúng ta của 8 năm sau. Cô được khen ngợi diễn xuất tự nhiên, dễ thương, đậm nét thanh xuân, và tạo được phản ứng ngọt ngào, đẹp đôi cùng bạn diễn Quốc Anh.

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Hoàng Hà khiến khán giả Việt yêu thích nhờ tài năng.
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Hoàng Hà được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Đầu năm 2026, Hoàng Hà đóng nữ chính thông minh, độc lập, quả cảm trong bộ phim hài - hình sự Đồng hồ đếm ngược, phát sóng trên VTV3, hợp tác cùng đàn anh Thanh Sơn.

Hoàng Hà một lần nữa chứng minh khả năng tung hứng ăn ý với bạn diễn, nhận được sự yêu thích của khán giả.

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#Hoàng Hà #Chúng ta của 8 năm sau #Đồng hồ đếm ngược #Em và Trịnh

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