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Trưởng Ban tổ chức Trung ương nói về việc rà soát chính sách 178

Nhật Huy

TPO - Chiều 3/10, tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - đã có những chia sẻ liên quan tới việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178.

Chiều 3/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông (TP. Cần Thơ) trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - cùng các đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

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Cử tri ý kiến tại hội nghị, trong đó có những kiến nghị về thực hiện chính sách theo Nghị định 178.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Quý Cao kiến nghị Nhà nước quan tâm hơn đến công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực trên không gian số.

Các cử tri cũng nêu nhiều vấn đề liên quan việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức nghỉ việc trong quá trình sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Trả lời cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình thực hiện chính sách theo Nghị định 178 tại địa phương có một số thiếu sót đã được cơ quan kiểm toán chỉ ra.

Theo ông Tuyên, có trường hợp xác định tiền trợ cấp chưa đúng với thời gian được hưởng. Một số đơn vị chưa thực hiện đánh giá, xếp loại toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chí đã ban hành để làm cơ sở xác định trường hợp nghỉ việc do sắp xếp, mà chỉ đánh giá đối với những người có đơn xin nghỉ hưởng chính sách hoặc sử dụng kết quả đánh giá công chức hằng năm để xem xét.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết thành phố đang rà soát việc giải quyết chính sách theo Nghị định 178, đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Liên quan việc thực hiện Nghị định 178, ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban tổ chức Trung ương - cho rằng chính sách này phục vụ người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đây là chủ trương rất đúng đắn, mang lại hiệu quả cao. Trong quá trình triển khai tại một số nơi, không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót.

Theo ông Ngọc, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để việc thực hiện chính sách được tốt hơn.

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Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - chia sẻ một số nội dung cử tri Cần Thơ quan tâm. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những nỗ lực của TP. Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng của năm.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Ngọc cho biết sau hơn một năm triển khai và qua khảo sát tại một số phường, xã ở Cần Thơ, ông đã trao đổi, đóng góp ý kiến với địa phương về phân cấp, phân nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và dữ liệu cho cấp xã.

Theo ông Ngọc, việc phân cấp nhằm tạo điều kiện để cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cấp xã kiến tạo phát triển. Cấp xã cần nghiên cứu lợi thế của địa phương để quyết định đầu tư, phát triển phù hợp, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

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Buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ.

Đối với vấn đề an ninh mạng, ông Ngọc cho biết Luật An ninh mạng đã có những quy định cụ thể. Thời gian tới, khung pháp lý sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trong đó chú trọng trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, bảo vệ trẻ em khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

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#Cần Thơ #tiếp xúc cử tri #Nghị định 178 #chính sách cán bộ #cán bộ nghỉ việc

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