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Khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm tại phòng khám đa khoa Thái Hà

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến sai phạm tại phòng khám đa khoa Thái Hà, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của bệnh nhân, nhằm để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

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Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Vừa qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội, phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có việc chỉ định một số dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật; tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép, trong khi quảng cáo sản phẩm không phù hợp với thực tế.

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Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan.

Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của bệnh nhân, nhằm để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”; đồng thời khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; người đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để trình báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

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#Phòng khám Thái Hà #Sai phạm y tế #Tội phạm kinh tế #Quản lý khám chữa bệnh #Công an Hà Nội

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