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Văn hóa

Cầu cạn đang lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Nam Giang

TPO - Cầu cạn cảnh quan uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian “Dải lụa ký ức”, dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

VIDEO: Cận cảnh cầu cạn đang được hoàn thiện bên hồ Hoàn Kiếm.
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Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian Dải lụa ký ức tại khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.
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Điểm nhấn của Dải lụa ký ức là cầu cạn khung sắt, lối đi lát gỗ kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo không gian tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh cho người dân, du khách.
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Ghi nhận ngày 3/10, công trình đang dần thành hình.
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Tuyến đi bộ uốn lượn qua khu vườn ven hồ, chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu. Dải lụa ký ức được kỳ vọng gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị và hồ Hoàn Kiếm - không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.
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Cầu được nâng khỏi mặt đất, đi qua tầng cây thấp và thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn.
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Từ một số vị trí trên cầu người đi có thể nhìn ra mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan quen thuộc của hồ Hoàn Kiếm.
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Những đoạn chuyển hướng được mở rộng thành khoảng dừng để người dân, du khách ngắm cảnh, trò chuyện và chụp ảnh.
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Theo đại diện UBND phường Hoàn Kiếm, “dải lụa” không chỉ là hình thức của tuyến cầu mà còn tạo một hành trình với những góc nhìn liên tục thay đổi về hồ Hoàn Kiếm, để mỗi người có trải nghiệm và ký ức riêng.
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Các khung gương đang được lắp đặt sát hồ, tạo thêm điểm tham quan, chụp ảnh trong tổng thể không gian.
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Dải lụa ký ức dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.
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Sau khi kết thúc trưng bày, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hoàn trả nguyên trạng. Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết: “Sự biến mất ấy không phải hạn chế của tác phẩm, mà là một phần của ý tưởng. Bởi điều tác phẩm muốn lưu lại không nhất thiết là một cấu trúc vật chất tồn tại lâu dài”.
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Phối cảnh không gian bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm.

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#Hồ Hoàn Kiếm #cầu cạn #Dải lụa ký ức #trang trí đô thị #du lịch Hà Nội #kỷ niệm 72 năm

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