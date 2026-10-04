Nâng mức cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, đợt mưa từ sáng 4/10 đến sáng 5/10 xảy ra ở miền Bắc trên diện rộng, với cường độ lớn nhất có thể vượt 150mm, có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Đêm qua và sáng sớm nay (4/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/10 đến 3 giờ ngày 4/10 có nơi trên 60mm như tại trạm Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 150.2mm, Phố Lu (Lào Cai) 112mm.

Trong sáng nay, khối không khí lạnh từ phương Bắc đang tiến gần về biên giới nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, trước tiên là Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Từ sáng 5/10, mở rộng ảnh hưởng đến Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng nay đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to đến rất to trên 150mm.

Miền Bắc đón mưa dông rải rác từ sáng 4/10 đến sáng 5/10, cục bộ có mưa rất to.

Từ đêm nay, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Từ ngày 5/10 vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Huế.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất là ngày và đêm 5/10.

Trong đó, khu vực vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 20-22 độ. Khu vực đồng bằng nhiệt độ xuống thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-27 độ.

Hà Nội bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh từ đêm 4/10. Trong đó, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh với nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-25 độ.

Dự báo từ ngày 6/10, khu vực vùng núi tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, khu vực đồng bằng lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nền nhiệt tăng cao.

Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều tối và đêm 4/10 có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.