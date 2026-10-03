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Pháp luật

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An Giang:

Camera ghi lại vụ bé trai 15 tuổi lên xe tải phóng vút đi

Nhật Huy

TPO - Thấy chiếc ô tô tải để bên đường, không khóa cửa và chìa khóa vẫn cắm trên xe, V.C.H. (15 tuổi) đã lên lái xe rời đi. Khoảng một giờ sau, công an bắt giữ nghi phạm và thu hồi phương tiện.

Camera ghi lại cảnh bé trai 15 tuổi lái chiếc ô tô rời khỏi khu đô thị Phú Cường.

Ngày 3/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Rạch Giá đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ ô tô tải bị mất tại khu đô thị Phú Cường.

Trước đó, chiều 2/10, ông N.M.H. (SN 1993, trú phường Rạch Giá) đến Công an phường trình báo việc chiếc ô tô tải Suzuki Pro, màu trắng, biển kiểm soát 68C-109.XX bị mất khi đỗ xe bên đường.

Theo trình báo, khoảng 14h cùng ngày, em trai ông H. điều khiển xe đến đậu trên vỉa hè trước nhà P26-66 đường 3/2, thuộc khu đô thị Phú Cường, rồi vào nhà nghỉ, nhưng quên rút chìa khóa. Xe không khóa cửa và không có người trông coi.

Khoảng 15h10, ông H. phát hiện chiếc xe biến mất nên trình báo công an.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận một nam giới đi bộ đến khu vực chiếc xe, sau đó lên xe và lái xe đi.

Khoảng 1 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bắt giữ V.C.H. (SN 2011, trú tại phường Rạch Giá), đồng thời thu hồi chiếc xe.

Tại cơ quan công an, V.C.H., khai nhận thấy xe có sẵn chìa khóa, cửa không khóa, không có người trông coi nên nảy sinh ý định lấy xe. Sau đó V.C.H. lên xe lái đi.

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#An Giang #trôm xe #ô tô #công an #khu đô thị Phú Cường

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