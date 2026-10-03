Phê chuẩn khởi tố thêm 7 người vụ quan tài diễu phố ở Sóc Trăng

TPO - Viện KSND khu vực 5 - TP. Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố, gây mất an ninh trật tự tại phường Sóc Trăng hồi tháng 6.

Ngày 3/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Viện KSND khu vực 5 - TP. Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can của Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Sóc Trăng.

Các bị can gồm: Lý Tuyết Cương (SN 1985), Nguyễn Thái Nguyễn (SN 1985), Đỗ Văn Vũ (SN 1978), Trà Dắt (SN 1991), Cao Sang (SN 1973, cùng ngụ TP. Cần Thơ); Nguyễn Phúc Thịnh (SN 2001, ngụ TPHCM); Huỳnh Thị Diệu (SN 1982, Vĩnh Long). Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 6.

Trước đó, Công an phường Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TPHCM ), Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi, Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi, cùng ngụ TP. Cần Thơ), để điều tra cùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, diễn ra tiệc sinh nhật. Đây là lần thứ ba Nhật tổ chức sinh nhật tại Sóc Trăng nên được gọi là “đám giỗ lần thứ 3”.

Các bị can bị khởi tố.

Cuối buổi tiệc, nhóm người tổ chức nghi thức “bế quan”. Sau đó, một người nằm vào quan tài rồi được nhóm người khác khiêng từ trong khu vực tổ chức tiệc ra đường, nhảy múa theo tiếng nhạc.

Theo cơ quan điều tra, việc khiêng quan tài ra đường kéo dài khoảng 3 phút. Một đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Hoàng Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc và không có hành động ngăn cản nhóm người khiêng quan tài.

Sau đó, nhóm người mặc đồng phục tiếp tục khiêng quan tài diễu hành trên đường, bên trong có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này bật dậy nhảy múa cùng nhóm người xung quanh.

Vụ việc khiến một phần lòng đường bị chiếm dụng, thu hút đông người hiếu kỳ đứng quay phim, chụp ảnh và phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây phản ứng trên mạng xã hội.