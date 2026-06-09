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Cần Thơ:

Bắt tạm giam 7 bị can vụ khiêng quan tài nhảy múa trên phố mừng sinh nhật

Nhật Huy - Tuấn Anh

TPO - Liên quan vụ khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa mừng sinh nhật trên đường phố ở Cần Thơ, Công an phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) đã bắt tạm giam 7 bị can để điều tra.

Sáng 9/6, một lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) xác nhận, tối 8/6, Công an phường Sóc Trăng đã thi hành lệnh bắt tạm giam 7 bị can, liên quan vụ tổ chức sinh nhật rồi khiêng quan tài diễu phố trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng.

Các bị can bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra vào tối 4/6, trước cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (chủ trại hòm); Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ An Giang); Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi, cùng ngụ TP. Cần Thơ).

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Các bị can tại cơ quan công an.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đối tượng Vẹn, Liêm, Đức và Em trực tiếp khiêng quan tài; Lộc là người nằm bên trong quan tài, còn Khải cầm cờ nhảy múa trong lúc đoàn di chuyển ra đường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của hai người có liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 18h ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm diễn ra tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoàng Nhật - chủ cơ sở. Đây là lần thứ ba Nhật tổ chức sinh nhật tại Sóc Trăng, nên đặt tên là “Đám giỗ lần thứ 3”.

Trong buổi tiệc có mở nhạc, ca hát. Đến cuối chương trình, nhóm người tham gia tổ chức nghi thức gọi là “bế quan”, một người vào nằm trong quan tài và được nhiều người khiêng từ khu vực tổ chức tiệc ra đường Lê Duẩn. Nhóm này còn nhảy múa theo tiếng nhạc, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Nhật thừa nhận tại buổi tiệc sinh nhật tối 4/6 có việc đưa người vào quan tài rồi khiêng ra đường. Theo lời khai, toàn bộ quá trình diễn ra khoảng 3 phút.

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Các bị can bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh cắt từ clip.

Qua trích xuất clip và tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nhật có mặt tại hiện trường, đứng trên dải phân cách và nhún nhảy theo tiếng nhạc, nhưng Nhật không có động thái ngăn cản nhóm người tham gia khiêng quan tài ra phố.

Sự việc thu hút nhiều người dân tập trung theo dõi, quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các clip sau đó lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi trên thiếu phù hợp với thuần phong mỹ tục và gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhật Huy - Tuấn Anh
#khiêng quan tài diễu phố #Cần Thơ #khởi tố #gây rối trật tự công cộng #Sóc Trăng #bắt tạm giam

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