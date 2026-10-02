Sấm chớp rền trời kèm mưa lớn ở TPHCM, chuyên gia nói gì?

TPO - Những ngày qua, TPHCM và nhiều tỉnh Nam Bộ liên tục xuất hiện các cơn mưa kèm sấm chớp, có thời điểm kéo dài và xảy ra dồn dập.

Những ngày gần đây, TPHCM xuất hiện mưa lớn, trước và trong cơn mưa là những tiếng sấm chớp liên hồi. Nhiều tia chớp lóe sáng trên bầu trời, tiếng sấm rền kéo dài khiến không ít người dân giật mình, nhất là vào ban đêm. Có thời điểm sét đánh xuống khu dân cư giữa lúc mưa nặng hạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lý giải về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ cuối buổi sáng đến giữa trưa, đầu giờ chiều, khu vực Nam Bộ thường ít mây, nắng mạnh khiến mặt đất nóng lên, tạo cảm giác oi bức.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Đến chiều, gió đông đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền. Khi lượng ẩm này gặp nền nhiệt đang cao, không khí bị xáo trộn và trở nên bất ổn định mạnh, tạo ra nguồn năng lượng đối lưu lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để các đám mây đối lưu phát triển nhanh và lên rất cao.

Theo ông Quyết, khi không khí xáo trộn mạnh và các đám mây đối lưu phát triển, điện tích ở mặt đất và trong các đám mây có thể gặp nhau. Quá trình phóng điện này tạo ra chớp, đồng thời gây ra tiếng sấm. Khi các ổ mây dông phát triển mạnh trên diện rộng, sấm chớp có thể xảy ra liên tục trong suốt thời gian mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2/10, TPHCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày tại TPHCM dao động 24-35 độ C, gió nhẹ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu. Nhiễu động gió Đông trên cao cũng suy yếu dần. Do đó, lượng mưa tại TPHCM trong ngày 2/10 được dự báo giảm so với đêm 1/10, một số khu vực khoảng 6-12mm.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân vẫn cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập tại các khu vực đô thị có khả năng tiêu thoát nước kém, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Dự báo khoảng ngày 5-6/10, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành ở phía Nam và hoạt động mạnh dần, khiến thời tiết khu vực tiếp tục có những diễn biến đáng lưu ý.