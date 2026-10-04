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Thế giới

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công Kiev, kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời đi

Minh Hạnh

TPO - Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa có mục tiêu nhắm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi Kiev.

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Một cây cầu ở Kiev bị máy bay không người lái Nga tấn công. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Để đáp trả các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào đất nước chúng tôi, lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục thực hiện một cách có hệ thống các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine".

Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên các cơ quan ngoại giao, không nên ở lại Ukraine hoặc di chuyển đến lãnh thổ nước này.

"Những ai phớt lờ cảnh báo này sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, trong đó có vụ không kích những cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Chiến dịch ngày càng dữ dội này đã làm đảo lộn cuộc sống của 3 triệu cư dân thủ đô ngay trước những tháng mùa đông khắc nghiệt.

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Một tuyến đường ở Kiev tắc dài do giao thông bị ảnh hưởng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công của chính họ nhằm vào Nga và sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả khi các lực lượng của Mátxcơva liên tục tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh tấn công tàu chở ngũ cốc của đối phương trên Biển Đen, trong khi các nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp khác của Nga liên tục hứng chịu pháo kích từ Ukraine.

Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự của đối phương.

Reuters

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#Nga #Ukraine #Xung đột Nga Ukraine #Nga tấn công cầu Kiev

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