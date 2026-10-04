Hướng đi mới trong điều trị bệnh hô hấp: Cá thể hóa theo từng người bệnh

TPO - Sự phát triển của sinh học phân tử, dấu ấn sinh học và các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại đang thúc đẩy ứng dụng y học chính xác trong lĩnh vực hô hấp, hướng tới cá thể hóa quá trình chẩn đoán và điều trị

Trong những năm gần đây, y học chính xác ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực y khoa, trong đó có chuyên ngành hô hấp.

Thay vì tiếp cận bệnh dựa chủ yếu trên những đặc điểm chung, phương pháp này chú trọng khai thác các đặc điểm riêng của từng người bệnh để hỗ trợ chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và lựa chọn chiến lược điều trị.

Trong lĩnh vực hô hấp, những tiến bộ về sinh học phân tử, dấu ấn sinh học cùng các kỹ thuật thăm dò chức năng và chẩn đoán hiện đại đang cung cấp thêm dữ liệu phục vụ quá trình đánh giá bệnh. Qua đó, bác sĩ có thêm cơ sở để nhận diện đặc điểm bệnh lý, đánh giá mức độ và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng trường hợp.

Xét nghiệm sinh học phân tử được ứng dụng rộng rãi trong y khoa.

Xu hướng này đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh nhiều bệnh hô hấp có diễn biến phức tạp, biểu hiện lâm sàng và đáp ứng điều trị khác nhau giữa người bệnh. Việc kết hợp dữ liệu lâm sàng với các thông tin từ sinh học phân tử, dấu ấn sinh học và thăm dò chức năng có thể hỗ trợ quá trình ra quyết định điều trị.

Tăng kết nối giữa nghiên cứu và thực hành lâm sàng

Việc đưa các thành tựu của y học chính xác vào thực hành đòi hỏi sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học, công nghệ chẩn đoán và kinh nghiệm lâm sàng. Đây cũng là vấn đề được các chuyên gia hô hấp quan tâm trong quá trình cập nhật những thay đổi của chuyên ngành.

Theo TS.BS Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chuyên ngành hô hấp là một trong những lĩnh vực y khoa có tốc độ phát triển nhanh, với những cập nhật liên tục về hiểu biết bệnh học, công nghệ chẩn đoán và phương pháp điều trị.

Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi cách tiếp cận và thực hành trong chuyên ngành hô hấp, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực cập nhật tri thức và kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng.

TS. Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi T.Ư chia sẻ về Y học chính xác trong điều trị bệnh hô hấp.

“Việc tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và các cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của chuyên ngành hô hấp”, TS.BS Đinh Văn Lượng chia sẻ.

Theo ông, việc trao đổi về những xu hướng mới và các vấn đề thực tiễn trong chuyên ngành góp phần tăng cường kết nối chuyên môn, đưa những tiến bộ của y học đến gần hơn với người bệnh.

Xu hướng y học chính xác

Trong bối cảnh đó, ngày 3/10, Bệnh viện Đại học Phenikaa phối hợp với Hội Phổi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Xu hướng Y học chính xác trong thực hành lâm sàng hô hấp chuyên sâu”.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ trong nước, quốc tế, tập trung cập nhật những tiến bộ trong sinh học phân tử, dấu ấn sinh học, thăm dò chẩn đoán bệnh lý hô hấp và các phương pháp tiếp cận cá thể hóa.

Sự kiện cũng là dịp để các chuyên gia trao đổi về khả năng ứng dụng những tiến bộ của y học chính xác vào chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hô hấp tại Việt Nam.

Chương trình hội thảo gồm 12 báo cáo khoa học, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm kiểm soát bệnh lao và ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh hô hấp; thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu; cập nhật chẩn đoán và điều trị hen, COPD, ung thư phổi, nấm phổi và nhiễm trùng do mycobacteria không điển hình (NTM); chẩn đoán các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ.

Các báo cáo tập trung vào những tiến bộ mới trong tiếp cận chẩn đoán, phân tầng và điều trị bệnh hô hấp, đồng thời cập nhật các khuyến cáo và thực hành lâm sàng mới. Trong đó có nội dung liên quan đến hướng dẫn GOLD 2026 về chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh 12 báo cáo khoa học, chương trình có hai phiên thảo luận. Các chuyên gia và bác sĩ trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hô hấp, qua đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ sở y tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết y học chính xác đang tạo ra những thay đổi trong cách tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, từ nhận diện đặc điểm của từng người bệnh đến lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Theo ông, việc cập nhật bằng chứng khoa học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và trao đổi về khả năng ứng dụng các tiến bộ y học vào thực tiễn có ý nghĩa đối với quá trình phát triển chuyên ngành hô hấp tại Việt Nam.

Trong bối cảnh y học chính xác ngày càng được quan tâm, việc kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng có thể góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các tiến bộ khoa học và ứng dụng thực tế trong chăm sóc, điều trị người bệnh hô hấp.