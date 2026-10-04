Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được. Đó là chia sẻ của các khách mời trong Talk show "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?" do báo Tiền Phong tổ chức.