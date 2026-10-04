Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.
TPO - Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tại phường Bà Rịa, TPHCM với những dãy nhà quy mô lớn, khuôn viên rộng và hệ thống hạ tầng đồng bộ, đang chuẩn bị chuyển sang chức năng mới làm cơ sở giáo dục đại học.
TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Trường ĐH Công nghiệp TPHCM kê khai thiếu gần 113 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản công.
TPO - Ngày 3/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình “Trao Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2025 - 2026 và Festival Sáng tạo trẻ năm 2026” với chủ đề “Kết nối tri thức, công nghệ - Khơi nguồn sáng tạo, khởi nghiệp”.
TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ.
TPO - Mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giáo viên một trường tiểu học ở Gia Lai giao học sinh hơn 10 trang bài tập về nhà, khiến các em chịu áp lực.
TPO - Từ năm học 2026-2027, TP. Huế sẽ thí điểm đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại hai trường phổ thông, mở thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.
TPO - UBND TP. Huế yêu cầu kiểm soát chặt chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học, xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần, gian lận và trục lợi từ bữa ăn của học sinh.
Diễn đàn Kinh tế biển do Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khởi xướng mở đầu một cơ chế hợp tác thường xuyên nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện - trường, chuyên gia và các đối tác trong nước, quốc tế.
Ngày 3/10/2026, Trung Nguyên Legend chính thức khánh thành cùng lúc hệ thống Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị Thành Phố Cà Phê.
TPO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%.
TPO - Ngôi trường ở trung tâm Đà Nẵng từng bị phụ huynh phản ánh xuống cấp nghiêm trọng, đã được đầu tư hơn 100 tỷ để nâng cấp.
Ngày 03/10/2026, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng tại số 137 Nguyễn Thị Thập, TP. Đà Nẵng. Công trình có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đào tạo, thực hành và ứng dụng công nghệ.
TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được. Đó là chia sẻ của các khách mời trong Talk show "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?" do báo Tiền Phong tổ chức.
TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.
TPO - Gần 1.500 học sinh TP. Huế tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Trường học an toàn, được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy, bạo lực học đường.
TPO - Chiều 2/10, Bộ GD&ĐT cho biết, việc hoàn thiện sách giáo khoa (SGK) được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029.