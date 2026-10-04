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Giáo dục

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

Quốc Nam

TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.

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Thời gian gần đây, phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh thông tin về việc trong khoảng giờ đón con gặp nhiều khó khăn do tình trạng xe trọng tải lớn đi vào tuyến đường, đặc biệt là xe tải chở đất, vật liệu san lấp.
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Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong trong khoảng 16h chiều, rất nhiều phương tiện gồm cả xe container đi rẽ từ quốc lộ 18 cắt ngang vào tuyến đường Tiêu Giao để chạy vào quốc lộ 279.
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Cùng với đó khu vực ngã ba cổng trường tiếp giáp với đường Tiêu Giao nhỏ, hẹp cùng với độ dốc lớn và che khuất tầm nhìn. Một phụ huynh đón con cho biết mỗi giờ tan học có hàng trăm học sinh đổ xuống đường cùng với đó xe tải, xe trọng tải lớn chạy qua khu vực cổng trường nhiều nên rất nguy hiểm.
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Chị Nguyễn Phương Thùy, trú phường Việt Hưng chia sẻ, tuyến đường ở đây rất hẹp cùng với đó vỉa hè ngắn nên đi đón con chị rất lo sợ khi những chiếc xe tải cỡ lớn chạy qua cổng trường ngay lúc các con đang tan học.
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"Rất mong các cấp chính quyền có phương pháp cho con đường này, mỗi lần đi đón con là nguy hiểm, đặc biệt các bạn nhỏ đi xe đạp, các bạn chưa hiểu luật. Xe tải, xe ben chạy nhanh nhiều điểm mù, ngày nào cũng thế nguy hiểm đến không biết lúc nào", chị Thùy chia sẻ.
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Chị Hồ Thảo chia sẻ xe tải dạo này đi vào đường này rất nhiều. Nhà mặt đường ngày nào cũng bám lớp bụi trong khi ngày nào cũng quét lau. Trẻ con, học sinh đi bộ, đi xe đạp đi học rất đông. "Phụ huynh học sinh đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan cấm tất cả phương tiện cơ giới có trọng tải lớn hoạt động các khung giờ có các cháu tan học", chị Thảo thông tin.
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Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Đội CSGT số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh đội CSGT đã cử lực lượng xuống khu vực cổng trường phối hợp cùng Công an phường Việt Hưng để khảo sát và tổ chức phân làn để đảm bảo an toàn giao thông.
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Theo đại diện Đội CSGT số 2, tuyến đường Tiêu Giao là tuyến đường được Quảng Ninh đặt biển báo điều hướng nhằm tránh xe trọng tải lớn đi vào khu đông dân cư thuộc thành phố Hạ Long cũ. Tuyến đường này hiện tại rất nhỏ nhưng mật độ phương tiện xe tải lớn đi qua đây rất nhiều, cùng với đó vỉa hè hẹp không có không gian để phụ huynh dừng đỗ phương tiện đón học sinh.
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Trước mắt, để đảm bảo an toàn lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Việt Hưng tổ chức lực lượng phân làn vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học. Lực lượng CSGT cũng thường xuyên tuyên truyền phụ huynh học sinh đón con không đỗ xe dưới lòng đường, các phương tiện ôtô cá nhân không dừng đỗ tại khu vực cạnh cổng trường.
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"Chúng tôi phối hợp với công an phường làm việc với nhà trường để phân bổ giờ tan học giữa các khối cách nhau 10-15 phút để tránh tình trạng tất cả học sinh cùng đổ ra đường. Về các ý kiến, đề nghị của phụ huynh học sinh chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo với cấp trên để đưa ra phương án thống nhất", đại diện Đội CSGT số 2 chia sẻ.
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Khu vực cổng Trường THCS Nguyễn Trãi (chấm đỏ), phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh thường xuyên ùn tắc vào giờ học sinh tan học. Ảnh: Google Maps.

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#giao thông #Quảng Ninh #cổng trường #an toàn #phụ huynh #CSGT #CSGT Quảng Ninh #thành phố Quảng Ninh #phường Việt Hưng

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