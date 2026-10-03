Huế nghiêm cấm cắt xén khẩu phần ăn học sinh

TPO - UBND TP. Huế yêu cầu kiểm soát chặt chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học, xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần, gian lận và trục lợi từ bữa ăn của học sinh.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, lãnh đạo địa phương vừa ban hành công văn về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi cắt xén khẩu phần ăn, thay đổi định lượng, sử dụng thực phẩm kém chất lượng hoặc trục lợi từ bữa ăn học đường.

Theo chỉ đạo, toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm phục vụ học sinh phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, chế biến đến chia suất ăn và sử dụng tại các trường học.

Chế biến món ăn trong trường học tại Huế. Ảnh: Thanh Hương

UBND TP. Huế đặc biệt nghiêm cấm các hành vi bớt khẩu phần, thay đổi thực đơn, thay thế nguyên liệu không đúng cam kết, sử dụng thực phẩm chất lượng thấp hơn hợp đồng hoặc thông đồng, hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt, trục lợi từ bữa ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên.

UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các địa phương, cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý; không được khoán trắng trách nhiệm cho cấp dưới hoặc bộ phận chuyên môn.

Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở, khâu hoặc nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Quan điểm của thành phố là phát hiện vi phạm đến đâu xử lý đến đó, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Những cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục được yêu cầu công khai thực đơn, định lượng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh; đồng thời tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát thường xuyên.

UBND TP. Huế cũng giao các ngành chức năng và Công an thành phố phối hợp tổng rà soát 100% bếp ăn tập thể, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn.