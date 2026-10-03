Huế thí điểm dạy tiếng Trung trong trường phổ thông

TPO - Từ năm học 2026-2027, TP. Huế sẽ thí điểm đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại hai trường phổ thông, mở thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.

Ngày 3/10, thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế triển khai chương trình thí điểm dạy học tiếng Trung Quốc tại một số trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, tiếng Trung Quốc sẽ được giảng dạy với tư cách Ngoại ngữ 2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (đối với học sinh lớp 6) và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (đối với học sinh lớp 10).

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được thí điểm học tiếng Trung Quốc từ lớp 10. Ảnh: Ngọc Văn

Đối tượng tham gia là học sinh đang học Ngoại ngữ 1 theo chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng học thêm tiếng Trung Quốc và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Việc tổ chức lớp học căn cứ vào số lượng đăng ký và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định.

Chương trình được thực hiện theo chương trình môn tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 của Bộ GD&ĐT, tập trung phát triển năng lực giao tiếp và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời lượng dự kiến 3 tiết/tuần, tương đương 105 tiết mỗi năm học.

Theo Sở GD&ĐT TP. Huế, việc đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập và mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế, du học trong tương lai.

Lãnh đạo ngành giáo dục thành phố cho biết, với sự tham gia của đội ngũ giảng viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, chương trình thí điểm sẽ tạo nền tảng để từng bước mở rộng việc dạy học tiếng Trung Quốc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hoạt động này cũng góp phần triển khai Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.