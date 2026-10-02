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Giáo dục

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Đường thăng tiến của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa bị khởi tố

Phú Nguyễn

TPO - Từ Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, ông Vũ Đình Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang cũ từ tháng 4/2019. Ông là Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Toán - Tin ở bậc đại học.

Ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an công bố việc khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cùng 40 bị can khác trong vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 41 bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Hưng là người giữ chức vụ cao nhất trong số các bị can được công bố trong vụ án này.

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Ông Vũ Đình Hưng. Ảnh Cổng thông tin Chính phủ.

Các tài liệu chính thức hiện được công khai cho thấy, ông Hưng sinh ngày 6/10/1978, quê quán xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Ông vào Đảng ngày 19/6/2004.

Hồ sơ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang ghi trình độ chuyên môn của ông gồm đại học Sư phạm Toán - Tin học, đại học chuyên ngành Tin học; học vị Tiến sĩ Quản lý Giáo dục và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Một hồ sơ nhân sự được công bố trên hệ thống thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc còn ghi ông Hưng có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bên cạnh bằng Tiến sĩ Quản lý giáo dục và các bằng đại học chuyên ngành Toán - Tin học, Tin học.

Về quá trình thăng tiến, tháng 4/2019, khi là Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, ông Vũ Đình Hưng được điều động giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũ. Lúc này ông Hưng mới hơn 40 tuổi.

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Phòng làm việc của ông Hưng vẫn còn ánh sáng đèn trong thời gian bị đình chỉ công tác. Ảnh Phú Nguyễn.

Sau khi Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất vào 1/7/2025, bộ máy các cơ quan chuyên môn của tỉnh được sắp xếp lại, ông Vũ Đình Hưng tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang mới.

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Vũ Đình Hưng với vai trò là Giám đốc Sở GD&ĐT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh.

Sáng 5/6/2026, ông Hưng chủ trì Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức thi và kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Công an tỉnh; các phòng chuyên môn và cán bộ đăng ký làm thư ký điểm thi, kết nối trực tuyến đến 92 điểm cầu tại các trường với hơn 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

Theo tường thuật của Báo Tuyên Quang, tại hội nghị này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi nắm vững quy chế, quy trình nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tổ chức kỳ thi "an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng".

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Ông Vũ Đình Hưng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Như Tiền Phong phản ánh, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi sau đó xuất hiện dấu hiệu bất thường về điểm thi môn Toán, kỳ thi được tổ chức với 16 phòng, gồm 14 phòng thi chính, một phòng chờ và một phòng dự bị. Tổng số thành viên hội đồng thi tại điểm này là 62 người.

Sau khi kết quả thi được công bố, 328 thí sinh tại điểm thi này có kết quả môn Toán gây chú ý, với 146 thí sinh đạt điểm 10 và 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên; điểm trung bình môn Toán của nhóm này là 9,58. Bộ GD&ĐT sau đó thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh kết quả.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án. Đến ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án để trực tiếp điều tra. Vụ án tiếp tục được mở rộng với nhiều cán bộ, giáo viên bị khởi tố.

Ngày 9/8, trước khi kỳ thi lại được tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng kể từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công trực tiếp điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đến ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an công bố đã khởi tố tổng cộng 41 bị can trong vụ án, trong đó có ông Vũ Đình Hưng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định sai phạm liên quan việc bố trí giám thị, sắp xếp số báo danh để tạo điều kiện cho thí sinh hỗ trợ nhau, tạo điều kiện trao đổi trong phòng thi và bố trí giáo viên trực tiếp giải đề, hướng dẫn thí sinh. Các hành vi được xác định xảy ra tại nhiều phòng thi và nhiều môn thi.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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#Vũ Đình Hưng #Khởi tố vụ án #Thi tốt nghiệp THPT #Lợi dụng chức vụ #Tỉnh Tuyên Quang

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