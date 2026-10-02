Sau sự cố học sinh tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm: Đặt an toàn lên hàng đầu

TP - Sau sự cố học sinh tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, nhiều trường học ở khu vực Bắc Trung Bộ rà soát, hạn chế hoạt động ngoài nhà trường, đặt yêu cầu an toàn học sinh lên hàng đầu.

Năm học 2026 - 2027, một số trường học ở Quảng Trị đã dừng thu tiền phục vụ hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT



Trước đây, khoản thu này được thực hiện tùy điều kiện từng trường và sự đồng thuận của phụ huynh. Trong đó, mức thu dịch vụ phục vụ hoạt động trải nghiệm tối đa 100.000 đồng/trẻ, học sinh/hoạt động và không quá 3 hoạt động/năm



Việc thu phải trên tinh thần tự nguyện, vừa đủ chi sau khi cân đối với nguồn ngân sách, đồng thời phải công khai, minh bạch. Một hiệu trưởng ở Quảng Trị cho biết, bước vào năm học 2026 - 2027, các trường được hướng dẫn không tiếp tục thu khoản tiền này.

Theo Hướng dẫn số 4456/HD-SGDĐT ngày 10/9/2026 của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục được yêu cầu cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên và kinh phí hỗ trợ cấp bù học phí để chi cho hoạt động chuyên môn, trong đó có hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trước mắt, Sở hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, dự toán đối với tiền ăn bán trú và một số khoản thu được liệt kê cụ thể. Khoản thu phục vụ hoạt động trải nghiệm không nằm trong danh sách này.

Trường THCS Tây Đô, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho học sinh đi tham quan, trải nghiệm tại khu trưng bày cổ vật Lâm Sơn Trang

Sở GD&ĐT Quảng Trị đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục không tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không ép học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện. Các khoản thu phải có dự toán, được phê duyệt trước khi thực hiện và công khai việc sử dụng.

Tại Thanh Hóa, nhiều trường phổ thông cho biết, từ đầu năm học 2026 - 2027 không xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoại tỉnh.

Cô Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã quán triệt giáo viên các khối lớp không xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoại tỉnh. Nếu Hội cha mẹ học sinh đề xuất, nhà trường cũng không khuyến khích thực hiện.

Theo cô Ngoan, nhà trường chủ yếu lồng ghép hoạt động trải nghiệm với các chương trình ngoại khóa trong khuôn viên trường. Học sinh có thể tham quan, tìm hiểu tại các địa điểm trên địa bàn như Bảo tàng tỉnh, đồi Hàm Rồng hoặc các địa chỉ đỏ. “Đảm bảo an toàn cho các em học sinh là trên hết”, cô Ngoan nói.

Thầy Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường



Nếu triển khai, nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn địa điểm phù hợp, phân công giáo viên quản lý học sinh và tính toán các phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển, tham gia hoạt động.

“Đây là hoạt động giáo dục nên nếu tổ chức phải tính toán kỹ, từ nội dung, địa điểm đến phương án quản lý học sinh”, thầy Hải nói.

Rà soát trải nghiệm, nhất là với học sinh nhỏ tuổi

Sau sự cố khiến một học sinh lớp 9 tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein cho biết, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường để rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức.

Ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, cho hay: “Hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh tiếp cận thực tế, nhưng an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trường sẽ dừng toàn bộ hoạt động trải nghiệm ngoài trường để xem xét, đánh giá lại”.

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh cũng cho rằng, cần xem xét kỹ hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi.

Theo giáo viên này, từ lúc di chuyển đến khi kết thúc chương trình, giáo viên phải theo sát học sinh. Những địa điểm có ao hồ, khu vui chơi hoặc không gian rộng càng đòi hỏi công tác quản lý chặt chẽ để tránh học sinh chạy nhảy, tách khỏi nhóm.

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Sử, Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An), cho rằng, cần nhìn nhận nghiêm túc hơn mục tiêu và cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. “Trải nghiệm không đồng nghĩa với việc đưa học sinh đi xa.

Hướng nghiệp càng không thể biến thành những chuyến tham quan, du lịch gắn nhãn ‘trải nghiệm’. Một hoạt động giáo dục chỉ có ý nghĩa khi mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực và điều kiện an toàn được đặt lên trước hết. Không có bài học trải nghiệm nào đáng đánh đổi bằng sự an toàn của một đứa trẻ”, thầy Hiếu chia sẻ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho rằng, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp là nội dung quan trọng của chương trình giáo dục, giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng ứng xử. Tuy nhiên, hoạt động trải nghiệm không nhất thiết phải đưa học sinh đến những địa điểm xa. Các cơ sở giáo dục cần căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả giáo dục và an toàn.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một nội dung của chương trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và phương án bảo đảm an toàn cho học sinh.

Từ sự việc vừa xảy ra, Sở cho rằng hoạt động trải nghiệm vẫn còn những vấn đề cần rà soát, chấn chỉnh; thời gian tới sẽ tham mưu các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao yêu cầu bảo đảm an toàn và hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự.