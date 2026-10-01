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Công an TPHCM nói gì khi học sinh phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm?

Anh Nhàn

TPO - Tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường khiến nhiều học sinh ở TPHCM không còn lối đi, phải xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc.

62 trường còn phức tạp về trật tự

Chiều 1/10, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường.

Theo trung tá Phong, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu vào các khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h30 và 16 - 17h30 hằng ngày.

Việc này khiến học sinh không có lối đi trên vỉa hè, phải đi xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời ảnh hưởng trật tự công cộng, trật tự đô thị.

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Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM

Theo Công an TPHCM, thành phố hiện có hơn 3.500 cơ sở giáo dục. Qua rà soát, lực lượng công an xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng và đang thực hiện các giải pháp chuyển hóa.

Đến nay, còn 62 trường có tình hình phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, trong đó có tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Một số trường được nêu gồm THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt, THCS Lý Tự Trọng trên đường Lê Đức Thọ, THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu...

Công an TPHCM kiến nghị ban giám hiệu các trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh. Các trường cũng được đề nghị bố trí căn tin trong khuôn viên để học sinh ăn uống, hạn chế việc mua thức ăn bên ngoài cổng trường, qua đó góp phần giảm tình trạng hàng rong tập trung trước trường.

Hàng trăm phụ huynh cùng đến, thiếu chỗ dừng đỗ

Lý giải nguyên nhân tình trạng trước cổng trường vẫn phức tạp, trung tá Phong cho rằng nhu cầu đón, trả học sinh tập trung trong khoảng thời gian rất ngắn, có khi hàng trăm phụ huynh cùng đến trước cổng trường. Trong khi đó, nhiều trường có mặt bằng trước cổng hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định, vẫn dừng, đỗ xe trái phép hoặc bán hàng rong trước cổng trường. Có trường hợp chỉ chấp hành khi lực lượng chức năng có mặt, sau đó quay lại lấn chiếm khi lực lượng rời đi.

Theo Công an TPHCM, việc phụ huynh dừng xe chờ con, mua bán nhanh trên vỉa hè cũng là thói quen đã tồn tại từ lâu. Một số trường chưa có căn tin đáp ứng nhu cầu ăn sáng, sinh hoạt của học sinh nên phụ huynh và học sinh vẫn có nhu cầu mua hàng bên ngoài. Ngoài ra, tại một số địa bàn, công tác tham mưu, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng công an cấp cơ sở chưa thật sự quyết liệt.

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Phụ huynh Trường THCS Hồ Văn Long chờ đón con

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 215.575 trường hợp liên quan đến trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông. Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trong đó tập trung tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ và các tuyến đường phức tạp.

Về giải pháp, Công an TPHCM đề nghị ngành giáo dục yêu cầu các trường căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm; nghiên cứu phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trước cổng trường.

Lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ trường học cũng được đề nghị phối hợp túc trực trong các khung giờ cao điểm để giữ trật tự, phân luồng giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm.

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#Trật tự đô thị #Giao thông học đường #An toàn giao thông #Lấn chiếm vỉa hè #Quản lý hành chính

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