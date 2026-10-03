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Giáo dục

FPT Polytechnic Đà Nẵng khai trương cơ sở mới thúc đẩy đào tạo thực hành

P.V

Ngày 03/10/2026, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng tại số 137 Nguyễn Thị Thập, TP. Đà Nẵng. Công trình có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đào tạo, thực hành và ứng dụng công nghệ.

Lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành Thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Tổ chức Giáo dục FPT.

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Toàn cảnh Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng

Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng được đưa vào hoạt động trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động góp phần mở rộng không gian học tập, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Tổ chức Giáo dục FPT trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, tăng cường thực hành và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

“Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà còn tạo ra những không gian có tính sử dụng cao. Trong đó, tầng 7 là một điểm nhấn với sự kết hợp giữa không gian trong nhà và ngoài trời -hướng biển; hội trường được đầu tư rộng rãi, hiện đại, có thể phục vụ không chỉ các hoạt động của FPT Polytechnic mà cả những sự kiện, hoạt động khác. Cách đầu tư vào những không gian như vậy thể hiện một quan điểm rõ ràng: cơ sở giáo dục không chỉ là nơi có phòng học, mà cần tạo ra môi trường để người học học tập, thực hành, giao lưu, trải nghiệm và kết nối với xã hội. Đây cũng là cách Tổ chức Giáo dục FPT và FPT Polytechnic tiếp cận việc phát triển một môi trường giáo dục phù hợp với những thay đổi của thời đại” – ông Tùng chia sẻ.

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TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT

Với hệ thống máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn công nghiệp và các xưởng thực hành mô phỏng không gian làm việc thực tế, cơ sở mới tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề ngay trong quá trình học tập.

Tại đây, xưởng thực hành Công nghệ thông tin được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao cùng hạ tầng mạng chuyên dụng. Xưởng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tích hợp các thiết bị điều khiển thông minh và mô hình tự động hóa, giúp sinh viên thực hành trên những hệ thống gần với môi trường sản xuất thực tế.

Xưởng thực hành Thiết kế đồ họa được đầu tư hệ thống thiết bị đồ họa chuyên dụng, kết hợp không gian sáng tạo theo định hướng studio. Trong khi đó, xưởng thực hành Kinh tế được mô phỏng theo không gian doanh nghiệp và văn phòng làm việc thực tế, tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện nghiệp vụ và kỹ năng nghề ngay trong quá trình học tập.

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Trong khuôn khổ sự kiện, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao, giáo dục nghề nghiệp cần không ngừng đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập hiện đại là một bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện tốt hơn cho người học. Tòa nhà mới được đưa vào sử dụng hôm nay không chỉ là một công trình về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm và đầu tư của Nhà trường đối với hành trình học tập, rèn luyện và phát triển của sinh viên”

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Với Nguyễn Thế Hiển- sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung , giá trị của một không gian đào tạo mới nằm ở những trải nghiệm diễn ra bên trong đó. Em cho biết mình “rất mong chờ các không gian thực hành và khu sinh hoạt chung của của cơ sở mới vì chương trình học cùa FPT Polytechnic vốn chú trọng nhiều đến thực hành”

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, FPT Polytechnic Đà Nẵng đẩy mạnh trang bị năng lực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên, một trong những năng lực quan trọng của nguồn nhân lực thời đại số.

Sinh viên được trang bị khả năng giao tiếp, khai thác và làm việc hiệu quả với AI, từ tối ưu năng suất đến giải quyết các bài toán thực tiễn trong nghề nghiệp. AI được định hướng trở thành một “trợ lý” trong công việc, mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như Marketing, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Cơ khí - Tự động hóa…

Việc tích hợp AI vào đào tạo là bước chuẩn bị chiến lược, giúp sinh viên FPT Polytechnic chủ động thích ứng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động.

Việc khánh thành tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng cũng thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Tổ chức Giáo dục FPT trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, tăng cường thực hành và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

FPT Polytechnic thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, được triển khai đào tạo và cấp bằng từ năm 2010, hướng tới đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Nhà trường áp dụng phương pháp học tập qua dự án và đào tạo tích hợp, tăng cường thời lượng thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng gắn kiến thức với kỹ năng nghề, kết hợp với hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong quá trình học tập.
Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/
#FPT Polytechnic Đà Nẵng #Giáo dục nghề nghiệp #Cơ sở vật chất giáo dục #Trí tuệ nhân tạo #Đào tạo thực hành

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