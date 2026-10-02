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Giáo dục

Đưa giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào trường học: Hướng đi mới nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho học sinh

P.V

Ngày 5/9/2026, Trường Âm nhạc Yamaha Việt Nam và Sedbergh Vietnam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình Giáo dục Âm nhạc Yamaha”. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận âm nhạc bài bản cho học sinh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Theo thỏa thuận, Yamaha sẽ đưa các chương trình cảm thụ âm nhạc vào giờ học chính khóa, đồng thời tổ chức đa dạng hoạt động ngoại khóa tại Sedbergh Vietnam - CVK. Đáng chú ý, Sedbergh Vietnam trở thành trường quốc tế K-12 đầu tiên tại Việt Nam hợp tác cùng Yamaha để thiết kế chương trình đa nhạc cụ ngoại khóa kéo dài xuyên suốt từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông. Mô hình này tạo điều kiện để học sinh từng bước khám phá nhiều nhạc cụ, bồi dưỡng năng lực nghệ thuật theo từng độ tuổi, năng khiếu và sở thích cá nhân.

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Với bề dày hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu, Yamaha kiên định triết lý đánh thức khả năng cảm thụ âm nhạc vốn có ở mỗi đứa trẻ, khích lệ các em tự sáng tạo và lan tỏa niềm vui nghệ thuật tới cộng đồng. Phương pháp tiếp cận này không dừng lại ở việc đào tạo kỹ năng chơi một nhạc cụ đơn thuần, mà coi âm nhạc như một công cụ rèn luyện tư duy: bồi đắp năng lực lắng nghe, sự tập trung, óc sáng tạo, tinh thần hợp tác, tính kiên trì cùng bản lĩnh tự tin thể hiện chính mình.

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Điểm tựa vững chắc cho sự hợp tác này bắt nguồn từ sự tương đồng sâu sắc trong triết lý giáo dục. Đại diện Sedbergh Vietnam khẳng định tinh thần "Everyone Can Learn. Everyone Can Grow." (Ai cũng có thể học, ai cũng có thể tiến bộ). Mỗi học sinh đều có tiềm năng bứt phá khi được đặt vào môi trường giáo dục phù hợp và hỗ trợ đúng lúc. Thông qua chương trình Phát triển Tài năng (Talent Development Programme), học sinh được khuyến khích phát huy trí tưởng tượng và thế mạnh cá nhân.

Ở góc nhìn tương đồng, Yamaha xem âm nhạc là phương thức mạnh mẽ đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò – nơi một đứa trẻ bắt đầu từ nhịp điệu hay nốt nhạc đầu tiên, qua quá trình rèn luyện và khích lệ, sẽ tự tin biểu diễn, sáng tạo và sẻ chia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shunsuke Usui – Giám đốc Trường Âm nhạc Yamaha Việt Nam – nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa giáo dục âm nhạc chuẩn mực đến gần hơn với thế hệ trẻ. Ông kỳ vọng âm nhạc sẽ không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa giải trí, mà trở thành người bạn đồng hành nuôi dưỡng cảm xúc, làm giàu đời sống tinh thần và chắp cánh cho sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh Sedbergh Vietnam.

#Giáo dục âm nhạc #Sedbergh Vietnam #Chương trình cảm thụ âm nhạc #Hợp tác Yamaha #Phát triển toàn diện

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