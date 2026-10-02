Trường Đại Việt Đà Nẵng - Kiến tạo giá trị từ giáo dục nghề nghiệp

Từ một trong 7 thành viên của Hệ thống Giáo dục Đại Việt, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đang từng bước khẳng định định hướng phát triển riêng: “Lấy giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và lấy năng lực của người học làm thước đo cho chất lượng đào tạo”.

Hành trình 1/4 thế kỷ cùng nhiều thay đổi của giáo dục, công nghệ và thị trường. Nhưng xuyên suốt hành trình ấy, giá trị cốt lõi vẫn được duy trì: Đào tạo để người học có kiến thức, có kỹ năng và có khả năng làm việc thực tế.

Không chỉ nhìn lại những gì đã đạt được, Nhà trường đang dần xác lập một bước chuyển mới trong hành trình phát triển thương hiệu.

Xây dựng nền tảng, một hành trình không ngừng đổi mới

Cùng với những thay đổi của giáo dục và thị trường lao động, chặng đường 25 năm qua, nhà trường từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo, xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn và tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Định hướng ấy xuất phát từ thực tế đào tạo không thể tách rời sự vận động của xã hội và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Nếu trước đây, người học chủ yếu được kỳ vọng “học một nghề để làm việc”, thì trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đã rộng hơn. Người lao động cần có khả năng cập nhật công nghệ, thích ứng với sự thay đổi của nghề nghiệp, giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm và liên tục học hỏi.

Ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực Y – Dược

Đó cũng là lý do Đại Việt Đà Nẵng lựa chọn đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng thực tiễn, linh hoạt và lấy người học làm trung tâm.

“Thực học - Thực hành”: giá trị tạo nên dấu ấn Đại Việt

Một trong những định hướng được nhà trường kiên trì theo đuổi là gắn kiến thức với thực hành, gắn giảng đường với môi trường nghề nghiệp và đưa trải nghiệm thực tế trở thành một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của sinh viên.

Với định hướng 70% thời lượng thực hành, sinh viên có điều kiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp song song với tiếp thu kiến thức chuyên môn. Từ thực hành tại trường, trải nghiệm thực tế, hoạt động chuyên đề đến các chương trình kết nối doanh nghiệp, người học từng bước làm quen với môi trường nghề nghiệp.

“Thực học - thực hành” vì thế không chỉ là một phương pháp đào tạo, mà dần trở thành một phần trong bản sắc thương hiệu Đại Việt Đà Nẵng.

Sinh viên khối ngành công nghệ - kỹ thuật được thực hành tại doanh nghiệp ngay từ năm đầu

Chia sẻ về định hướng phát triển của nhà trường, TS. Trần Văn Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cho biết: ­“Giáo dục nghề nghiệp phải tạo ra giá trị thực cho người học và xã hội. Nhà trường xác định đào tạo không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà phải giúp sinh viên hình thành năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.”

Theo định hướng đó, Đại Việt Đà Nẵng không đặt người học ở vị trí của một “khách hàng” đơn thuần, mà xem mỗi sinh viên là một hành trình phát triển cần được đồng hành từ kiến thức, kỹ năng đến trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp.

Khi giáo dục nghề nghiệp bước vào kỷ nguyên công nghệ

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành cũng như yêu cầu đối với nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, đào tạo một nghề không còn đồng nghĩa với việc đào tạo một bộ kỹ năng cố định. Người học cần được chuẩn bị khả năng học hỏi suốt đời và thích ứng với sự thay đổi.

Ký kết hợp tác lĩnh vực Xây dựng – tiền đề cho việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề theo thực tiễn nghề nghiệp

Đại Việt Đà Nẵng định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, ứng dụng công nghệ, mở rộng trải nghiệm. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên “có một tấm bằng”, mà là có nền tảng để bước vào thị trường lao động với sự chủ động và tự tin.

Đây cũng là điểm giao thoa giữa giáo dục và doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thay đổi, yêu cầu về nhân lực thay đổi; khi nghề nghiệp thay đổi, giáo dục cũng cần thay đổi. Sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp vì thế trở thành một trong những thành tố quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn.

Một thương hiệu giáo dục được xây dựng không chỉ bằng những chương trình đào tạo hay những con số, mà bằng giá trị được tạo ra qua từng thế hệ người học.

Hành trình của các thế hệ sinh viên, giảng viên, cán bộ và những đối tác đã cùng góp phần tạo nên diện mạo của nhà trường hôm nay. Từ “thực học - thực hành” đến năng lực nghề nghiệp; từ giảng đường đến môi trường thực tế; từ người học đến nguồn nhân lực có giá trị. Đó là hành trình Đại Việt Đà Nẵng tiếp tục xây dựng nên thương hiệu giáo dục nghề nghiệp theo hướng thực tiễn, năng động, thích ứng và tiếp tục kiến tạo.