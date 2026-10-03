Hàng trăm tỷ ‘lên đời’ loạt trường xuống cấp ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Ngôi trường ở trung tâm Đà Nẵng từng bị phụ huynh phản ánh xuống cấp nghiêm trọng, đã được đầu tư hơn 100 tỷ để nâng cấp.

Ngày 3/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Hòa Cường).

Dự án sẽ tháo dỡ các khối công trình hiện trạng đã xuống cấp, hư hỏng và xây dựng mới 2 khối nhà quy mô 5 tầng + tum. Trong đó, khối phòng học số 7 bố trí 20 phòng học, diện tích xây dựng khoảng hơn 700m². Khối phòng học bộ môn số 9 bố trí 8 phòng học bộ môn, các phòng nghỉ giáo viên và khu vệ sinh, diện tích xây dựng khoảng 420m².

Một khu vực trong trường THPT Nguyễn Hiền xuống cấp.

Đồng thời nâng cao độ nền khuôn viên trường học nhằm chống ngập úng vào mùa mưa. Cải tạo kết hợp xây mới các hạng mục phụ trợ như sân nền, tường rào - cổng ngõ, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân thể thao,…

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 107 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Trường THPT Nguyễn Hiền là trường nằm ở ngay khu vực trung tâm thành phố, trước đó từng bị phụ huynh phản ánh vì xuống cấp nghiêm trọng, nứt nẻ, ẩm mốc, tường bong tróc…, gây lo ngại đến an toàn và chất lượng học tập của học sinh.

Không chỉ trường THPT Nguyễn Hiền, UBND thành phố còn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Hòa Khánh) với tổng kinh phí gần 74 tỷ đồng, thực hiện năm 2026 - 2028.

Dự án sẽ tháo dỡ khối bộ môn 3 tầng số 5, đầu tư xây dựng mới thay thế bằng khối nhà có quy mô 5 tầng; cải tạo, nâng cấp các khối nhà hiện trạng còn lại và các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị kèm theo…

Thành phố nâng cấp nhiều trường ở trung tâm.

Tại phường An Hải, Trường THPT Tôn Thất Tùng cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng với hơn 35 tỷ đồng. Theo đó sẽ xây mới khối hiệu bộ kết hợp phòng học bộ môn quy mô 5 tầng và nhà để xe học sinh. Cải tạo các hạng mục thuộc khối lớp học số 1, số 3; sân chơi ngoài trời; khu vệ sinh và lăn sơn lại toàn bộ các khối nhà còn lại…

Thành phố cũng chi hơn 132 tỷ đồng cho dự án Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh). Dự án xây mới đồng bộ khối phòng học lý thuyết, hiệu bộ và bộ môn quy mô 4 tầng, bố trí 36 phòng học lý thuyết, 11 phòng bộ môn, các phòng hiệu bộ, làm việc, phòng chức năng và phụ trợ. Cải tạo khối nhà đa năng, khối nội trú hiện trạng.