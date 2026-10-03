Trung Nguyên Legend khánh thành cùng lúc hai trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành phố Cà phê

Ngày 3/10/2026, Trung Nguyên Legend chính thức khánh thành cùng lúc hệ thống Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị Thành Phố Cà Phê.

Hệ thống hai trường tiêu chuẩn quốc tế cùng đi vào vận hành tiếp tục hoàn thiện mảnh ghép giáo dục quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của Thành Phố Cà Phê theo định vị “Thành phố tỉnh thức” – nơi kiến tạo môi trường an cư giàu bản sắc, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, thúc đẩy thịnh vượng bền vững cho cư dân, cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk.

Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê chính thức khánh thành, đưa vào vận hành và tuyển sinh niên khóa đầu tiên 2026 – 2027.

Thành Phố Cà Phê hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

Sau gần một năm xây dựng, Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê chính thức đưa vào vận hành, tuyển sinh niên khóa đầu tiên 2026 – 2027. Sự kiện khánh thành cùng lúc hai trường đánh dấu việc hình thành hệ thống giáo dục liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khu đô thị, giúp trẻ tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao, gần nhà, gắn kết với thiên nhiên, đồng thời tạo thuận lợi cho mỗi gia đình trong hành trình nuôi dạy con.

Các em học sinh Trường Mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê hân hoan trình diễn trong lễ khánh thành trường, cùng chào đón một hành trình học tập hạnh phúc.

Trong quy hoạch Thành Phố Cà Phê, các công trình giáo dục được đặt tại vị trí trung tâm, thể hiện triết lý phát triển đô thị lấy con người và tri thức làm nền tảng của Trung Nguyên Legend. Qua đó, trẻ được tạo điều kiện phát triển hài hòa về trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần, góp phần vun bồi nguồn lực tương lai cho Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê.

Hai trường có tổng quy mô đáp ứng khoảng 1.200 học sinh. Trong đó, Trường Mầm non INschool rộng gần 7.000 m² - lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, gồm 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh; Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000 m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh. Cùng hệ thống lớp học và trang thiết bị hiện đại, hai trường có không gian mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, thư viện song ngữ, hội trường, hồ bơi nước ấm, đáp ứng nhu cầu học tập, vận động và phát triển năng khiếu.

Trường mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần ươm mầm những công dân nhí hạnh phúc, tự tin hội nhập.

Điểm nhấn tại mỗi trường là Thư viện Ánh sáng, giới thiệu những đầu sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công của nhân loại. Đây là sự tiếp nối khát vọng lan tỏa tinh thần học tập, mở rộng tri thức, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng phụng sự cộng đồng, đất nước cho thế hệ trẻ.

Theo đuổi phương pháp học tập chủ động (Proactive Thinking), Trường Mầm non INschool chú trọng phát triển tư duy, sáng tạo và sự tự tin hội nhập từ những năm đầu đời của trẻ. Tại lễ khánh thành, Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chúng tôi kiên định với sứ mệnh vì một thế hệ mầm non hạnh phúc – được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trưởng thành từ trải nghiệm và tự tin hội nhập nhưng luôn mang trong mình bản sắc, niềm tự hào dân tộc. Trường Mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê là nơi tuyệt vời để hiện thực hóa sứ mệnh ấy”.

Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê có diện tích gần 5.000 m², hệ thống không gian học tập, vận động, năng khiếu, phát triển thế hệ trẻ trên nền tảng “Ba gốc rễ” Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực.

Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức phát triển học sinh trên nền tảng triết lý “Ba gốc rễ”: Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực, kết hợp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để hình thành nền tảng nhân cách bền vững. Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức cho biết: “Chúng tôi trân trọng sự đồng điệu giữa triết lý giáo dục của Xanh Tuệ Đức và khát vọng kiến tạo cộng đồng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Tại Thành Phố Cà Phê, định hướng xây dựng một môi trường sống xanh, văn minh, phát triển hài hòa Thân – Tâm – Trí tạo nên nền tảng ý nghĩa để những giá trị giáo dục được nuôi dưỡng”.

Với thế mạnh bổ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế, việc đưa vào vận hành cùng lúc Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức góp phần nâng cao chất lượng sống tại Thành Phố Cà Phê, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh Đắk Lắk. Qua đó, khu đô thị từng bước trở thành nơi an cư gắn với phát triển con người – nền tảng của cộng đồng thịnh vượng, bền vững.

Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức và Trường mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê đem đến những không gian học tập, sinh hoạt chất lượng giúp học sinh phát triển toàn diện.

Tham dự lễ khánh thành, Ông Đinh Văn Quán - Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Giáo dục và đào tạo luôn là một trong những nền tảng quan trọng mà các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm trong phát triển nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức và Trường Mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê khánh thành có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, mở rộng điều kiện học tập và tạo thêm sự lựa chọn cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn”.

Thành Phố Cà Phê – Thành phố tỉnh thức, nền tảng an cư thịnh vượng

Tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột, Thành Phố Cà Phê được Trung Nguyên Legend phát triển theo tầm nhìn “Thành phố mẫu mực – Cộng đồng thịnh vượng”, thực sự là “khu đô thị kiến tạo lối sống” đẳng cấp, thịnh vượng. Với mật độ xây dựng 27% và hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, Thành Phố Cà Phê tạo ra không gian sống hài hòa với thiên nhiên, lấy con người, tri thức và văn hóa cà phê làm nền tảng để kiến tạo môi trường sống giàu bản sắc, thịnh vượng.

Khu đô thị Thành Phố Cà Phê mang đến không gian sống xanh, giàu bản sắc cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, gắn kết các thế hệ.

Cùng không gian sống xanh, Thành Phố Cà Phê còn đầu tư hệ tiện ích đồng bộ, đẳng cấp phục vụ nhu cầu văn hóa, giáo dục, thể thao, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng. Nổi bật có công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê – nơi “du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê”, khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp gym – yoga – bắn cung cùng nhiều không gian trải nghiệm cà phê, sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đẳng cấp 5 sao, dự kiến vận hành năm 2027, sẽ là điểm đến, nơi tổ chức các hội nghị, sự kiện quốc tế. Sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và tiện ích tại Thành Phố Cà Phê mang đến đời sống tiện nghi, khỏe mạnh, giàu trải nghiệm cho cư dân.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là điểm đến trải nghiệm, học tập thú vị, bổ ích được yêu thích của các em thiếu nhi trong các hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt, mỗi ngôi nhà tại Thành Phố Cà Phê đều tôn vinh tri thức qua kiến trúc thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên, phù hợp cho việc học tập, làm việc, đọc sách và gắn kết gia đình. Từ góc đọc sách trong nhà phố Tesla, shophouse Cantata đến thư viện tại Trường Mầm non INschool, Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Thành Phố Cà Phê tạo mạch kết nối giữa văn hóa, tri thức và giáo dục; đưa việc học tập trở thành một phần của đời sống hằng ngày, nuôi dưỡng khát vọng phát triển qua nhiều thế hệ cư dân.

Hệ thống giáo dục liên cấp tiêu chuẩn quốc tế chính thức đi vào hoạt động, hoàn thiện hệ sinh thái sống tại Thành Phố Cà Phê, tạo dựng môi trường an cư thịnh vượng, giàu giá trị cho cư dân và cộng đồng.

Chính thức khánh thành Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê, Trung Nguyên Legend không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, nhân cách, nghị lực và khả năng hội nhập – nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Với cộng đồng cư dân văn minh, tỉnh thức cùng môi trường sống xanh, coi trọng giáo dục, Thành Phố Cà Phê góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Buôn Ma Thuột đối với thế hệ trẻ, chuyên gia và nhà đầu tư.

Trong định hướng quy hoạch Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, Thành Phố Cà Phê sẽ tiếp tục phát huy lợi thế từ vị trí trung tâm, bản sắc cà phê và hệ sinh thái khác biệt hướng tới lối sống tỉnh thức, góp phần kiến tạo thịnh vượng bền vững cho cư dân, cộng đồng và tỉnh Đắk Lắk.