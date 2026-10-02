Gần 1.500 học sinh Huế học kỹ năng phòng chống ma túy, bạo lực học đường

TPO - Gần 1.500 học sinh TP. Huế tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Trường học an toàn, được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy, bạo lực học đường.

Chiều 2/10, tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, Huế), Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống năm 2026 cho học sinh, với chủ đề Trường học an toàn.

Gần 1.500 học sinh tại Huế tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Trường học an toàn.

Tham gia chương trình, gần 1.500 học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ liên quan đến ma túy và bạo lực học đường thông qua chuyên đề Nói không với ma túy - Chung tay xây dựng học đường an toàn.

Học sinh được chuyên gia hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh nguy cơ ma túy và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Ở nội dung phòng chống ma túy, học sinh được tìm hiểu về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, học tập và cuộc sống; nhận diện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ, cách từ chối trước những lời dụ dỗ, lôi kéo và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Thông qua chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, chương trình giúp học sinh nhận biết các hành vi bạo lực, bắt nạt trong trường học, đồng thời hướng dẫn kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn một cách phù hợp.

Các em giao lưu, trao đổi và xử lý tình huống về phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường học tập an toàn.

Các nội dung được truyền tải thông qua hình thức giao lưu, trao đổi và tương tác trực tiếp, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ suy nghĩ, đặt câu hỏi và thảo luận các tình huống thực tế.

Theo ban tổ chức, chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.