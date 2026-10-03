Thực hư việc giáo viên giao hơn 10 trang bài tập cho học sinh tiểu học

TPO - Mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giáo viên một trường tiểu học ở Gia Lai giao học sinh hơn 10 trang bài tập về nhà, khiến các em chịu áp lực.

Ngày 3/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến phản ánh giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bình Định giao nhiều bài tập về nhà, gây áp lực cho học sinh.

Theo ông Sĩ, thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 2/10. Sau khi nắm bắt, UBND phường Bình Định đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định xác minh, làm rõ nội dung và báo cáo kết quả.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định, nơi xuất hiện thông tin phản ánh.

Trong sáng 3/10, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm được nêu trong phản ánh và hội phụ huynh của lớp.

Qua xác minh, không có phụ huynh phản ánh về việc giáo viên giao khối lượng bài tập như nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Nhà trường cũng kiểm tra giáo án và các nội dung liên quan, đồng thời xác định tài khoản đăng thông tin là tài khoản ảo.

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng bài phản ánh việc con mình chịu áp lực trong học tập tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định, đồng thời nêu tên cô giáo Q.T.M.H. - giáo viên chủ nhiệm lớp.

Theo nội dung bài đăng, một đêm mà các cháu phải chép bài học, bài tập về nhà, chuẩn bị bài học mới hơn 10 trang A4. Gia đình cũng phải ngồi căng mắt chỉ con để hoàn thành khối lượng.

Người đăng cho rằng việc giáo viên giao bài tập về nhà là cần thiết cho học sinh, nhưng cần xem xét lại khối lượng nhằm tránh tạo áp lực cho các em.