Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ứng dụng AI kiểm soát nội dung độc hại giật giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học

Thanh Hiền - Nguyễn Thành

TPO - Ngày 3/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình “Trao Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2025 - 2026 và Festival Sáng tạo trẻ năm 2026” với chủ đề “Kết nối tri thức, công nghệ - Khơi nguồn sáng tạo, khởi nghiệp”.

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng có 3 lĩnh vực trọng tâm: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên và Y, Dược. Các giải trao theo hai hạng mục chính: đề tài có công bố khoa học; đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

tp_nckh-1685.jpg
Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng trao các giải Nhất cho sinh viên.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã trao Giải Nhất hạng mục "Đề tài có công bố khoa học, Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ" cho sinh viên Huỳnh Đại (Trường ĐH Bách khoa) với “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt”.

Giải Nhất hạng mục "Đề tài có công bố khoa học Lĩnh vực Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn" thuộc về nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Nguyễn Ngọc Hân, Lê Trung Nhật, Ngô Thị Thùy Trâm, Ngô Thị Mỹ Yến (Trường ĐH Kinh tế) với đề tài “Determinants of digital trust of E-consumers in the digital era: Moderating effects of perceived AI and Deepfake risk”;

Giải Nhất thứ hai hạng mục "Đề tài có công bố khoa học, Lĩnh vực Khoa học Kinh tế - Xã hội và Nhân văn" thuộc về sinh viên Võ Đình Phú (Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn) với đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình học sâu nhằm nâng cao độ tin cậy trong dự báo chuỗi thời gian dài hạn”.

Đặc biệt, giải Nhất hạng mục "Đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" thuộc về nhóm sinh viên: Lê Đình Phúc, Đoàn Quang Thắng, Trần Viết Gia Bảo với dự án “Shieldnet”.

nckh.jpg
ShieldNet được thiết kế với hai giải pháp chiến lược, hướng tới các đơn vị quản lý không gian mạng và người dùng Internet.

Hệ thống ShieldNet ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đa tầng góp phần quản lý và kiểm soát các nội dung độc hại, bảo vệ an toàn thông tin đến với người dùng internet. ShieldNet được thiết kế với hai giải pháp chiến lược, hướng tới các đơn vị quản lý không gian mạng và người dùng Internet.

Với đơn vị quản lý, ShieldNet giúp quản lý tên miền nhanh, chính xác và hiệu quả. Hệ thống dùng AI đánh giá bất kỳ tên miền nào trong thời gian thực, phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn như trang cờ bạc, giả mạo hay lừa đảo và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Hệ thống trả kết quả kèm chi tiết tên miền như độ dài, loại miền, mức độ rủi ro gần như ngay lập tức. Người dùng có thể tải lên cùng lúc danh sách chứa nhiều tên miền để hệ thống phân tích. Người kiểm duyệt giữ quyền kiểm soát cuối cùng bằng cách xem và xác nhận kết quả chính xác đến 100%.

Người dùng cũng có thể kiểm tra tin nhắn lừa đảo bằng cách sao chép và dán nội dung tin nhắn hoặc chụp ảnh màn hình và tải lên hệ thống. ShieldNet tự động phân tích, đưa ra kết quả đánh giá an toàn ngay lập tức. Hiện phần mềm đã có thể sử dụng trên máy tính, nhóm đang phát triển ứng dụng di động để người dùng thuận tiện hơn trên điện thoại.

Theo PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học có ý nghĩa là vườn ươm các hạt nhân, tài năng khoa học trẻ tương lai của ĐH Đà Nẵng. Liên tục trong những năm qua, từ giải thưởng uy tín này, nhiều ý tưởng, giải pháp, ứng dụng, sản phẩm từ sinh viên của các cơ sở đào tạo thành viên của ĐH Đà Nẵng đã được tư vấn, hỗ trợ để tiếp tục phát triển, hoàn thiện, ứng dụng trong thực tiễn đóng góp phục vụ cộng đồng.

Xem thêm

#Ứng dụng AI #kiểm soát nội dung độc hại #sinh viên nghiên cứu khoa học #Đại học Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Kết nối tri thức, công nghệ cho kinh tế biển Việt Nam

Kết nối tri thức, công nghệ cho kinh tế biển Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế biển do Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khởi xướng mở đầu một cơ chế hợp tác thường xuyên nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện - trường, chuyên gia và các đối tác trong nước, quốc tế.

FPT Polytechnic Đà Nẵng khai trương cơ sở mới thúc đẩy đào tạo thực hành

FPT Polytechnic Đà Nẵng khai trương cơ sở mới thúc đẩy đào tạo thực hành

Ngày 03/10/2026, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng tại số 137 Nguyễn Thị Thập, TP. Đà Nẵng. Công trình có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đào tạo, thực hành và ứng dụng công nghệ.

Tại sao tiếng Anh vẫn quan trọng trong giáo dục đại học?

Tại sao tiếng Anh vẫn quan trọng trong giáo dục đại học?

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được. Đó là chia sẻ của các khách mời trong Talk show "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?" do báo Tiền Phong tổ chức.

Học sinh tại Hà Nội trong giờ học Ảnh: TRỌNG QUÂN

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.

Đưa giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào trường học: Hướng đi mới nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho học sinh

Đưa giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào trường học: Hướng đi mới nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho học sinh

Ngày 5/9/2026, Trường Âm nhạc Yamaha Việt Nam và Sedbergh Vietnam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình Giáo dục Âm nhạc Yamaha”. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận âm nhạc bài bản cho học sinh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường.

8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới

8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới

Khoảng 8.000 phân tử – có thể hình dung như 8.000 chiếc chìa khóa – mới có thể chọn được một “chiếc chìa khóa” đủ phù hợp để bước vào thử nghiệm lâm sàng. Tại chuỗi InnovaConnect do Quỹ VinFuture tổ chức, các nhà khoa học quốc tế chia sẻ cách hóa học, vật liệu và AI đang mở rộng khả năng tạo ra, sàng lọc và kiểm chứng những phân tử tiềm năng trên hành trình tìm thuốc mới.

Trường Đại Việt Đà Nẵng - Kiến tạo giá trị từ giáo dục nghề nghiệp

Trường Đại Việt Đà Nẵng - Kiến tạo giá trị từ giáo dục nghề nghiệp

Từ một trong 7 thành viên của Hệ thống Giáo dục Đại Việt, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đang từng bước khẳng định định hướng phát triển riêng: “Lấy giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và lấy năng lực của người học làm thước đo cho chất lượng đào tạo”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe