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Giáo dục

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Trường ĐH Công nghiệp TPHCM kê khai thiếu gần 113 tỷ tiền thuế

Nguyễn Dũng

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Trường ĐH Công nghiệp TPHCM kê khai thiếu gần 113 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản công.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 3568/TB-TTCP, Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Văn bản do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ngày 30/9.

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Trích thiếu quỹ, chi sai nguồn kinh phí

Theo kết luận, giai đoạn 2021–2025, tổng thu của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM hơn 5.757 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ xác định trường kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp từ học phí, cho thuê ký túc xá và lãi tiền gửi ngân hàng, với số tiền phải nộp bổ sung tạm tính gần 113 tỷ đồng.

Trong đó, khoản thuế kê khai thiếu từ nguồn học phí hơn 99,68 tỷ đồng; từ cho thuê ký túc xá hơn 655 triệu đồng; từ lãi tiền gửi ngân hàng hơn 12,64 tỷ đồng. Thông báo ghi nhận, theo báo cáo của trường và giấy nộp tiền ngày 5/6/2026, nhà trường đã nộp gần 113 tỷ đồng tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Ngoài các khoản trên, cơ quan thanh tra xác định trường trích thiếu Quỹ khoa học công nghệ hơn 67,34 tỷ đồng trong các năm 2021–2024; trích thiếu Quỹ hỗ trợ sinh viên, nguồn học bổng khuyến khích học tập, hơn 13,82 tỷ đồng năm 2021.

Nhà trường còn sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên để chi thưởng cho sinh viên là cộng tác viên Đoàn thanh niên hơn 93,7 triệu đồng; dùng Quỹ khen thưởng phúc lợi thanh toán học phí nghiên cứu sinh cho giảng viên hơn 5,63 tỷ đồng. Các khoản này được xác định hạch toán không đúng nguồn kinh phí, chi sai nguồn.

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Một góc bên trường Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Năm 2022, trường tự dừng hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số, làm gián đoạn chính sách hỗ trợ. Các khoản này đã được cấp bù, chi trả vào năm 2023.

Đối với cơ sở vật chất, trường dùng nguồn kinh phí thường xuyên trả gần 62,97 tỷ đồng thuê hai địa điểm tại số 10 Nguyễn Văn Dung và số 14 Phạm Văn Chiêu trong giai đoạn 2023–2025. Theo kết luận, khoản chi phải được thực hiện từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trường cũng sử dụng sai nguồn kinh phí đối với hơn 15,45 tỷ đồng thực hiện hai dự án “Hàng rào, đường giao thông nội bộ” và “Cơ sở hạ tầng ngoài nhà”.

Kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục vi phạm

Trong hoạt động chuyên môn, Thanh tra Chính phủ ghi nhận 112 đề tài nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành đúng thời gian; việc thanh toán giờ giảng vượt giới hạn diễn ra nhiều năm, tổng số giờ vượt mức 300 giờ/năm/người là 10.310 giờ. Cá biệt, có giảng viên có số giờ dạy vượt đến 700 giờ/năm.

Công tác mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản cũng có vi phạm về trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Trường tự thanh lý 10 tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân liên quan và Bộ Công Thương cùng một số đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ.

Cơ quan thanh tra yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; bổ sung các khoản trích thiếu vào quỹ; điều chỉnh đúng nguồn kinh phí và xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh. Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo Cục Thuế rà soát việc kê khai, nộp thuế của trường và các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

ĐH Công nghiệp TPHCM có hơn 1.180 giảng viên

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có tiền thân là Trường Huấn nghiệp Gò Vấp, được các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1956.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM hiện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có trụ sở chính tại số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông, TPHCM; có các cơ sở đào tạo, phân hiệu tại TPHCM, Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Theo thông báo kết luận thanh tra, đến thời điểm thanh tra, trường có 1.516 nhân sự, trong đó 1.183 giảng viên. Nhà trường thực hiện đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động từ năm học 2015–2016, theo Quyết định 902/QĐ-TTg ngày 23/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2021–2025, tổng thu của trường hơn 5.757 tỷ đồng, trong đó thu học phí hơn 4.984 tỷ đồng. Hiện trường cũng một trong số ít các trường đại học công lập có doanh thu vào top trên 1.000 tỷ đồng/năm.

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