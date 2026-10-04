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MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

Ngọc Ánh

TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.

Trong tập 14 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tối 3/10, dàn nghệ sĩ cùng MC Trần Ngọc bước vào phòng hội nghị lần cuối, trước khi nhường thời lượng cho sân khấu chung kết. Đây là nơi các anh tài giao lưu, chia sẻ, thảo luận cho tiết mục ở các công diễn.

Điều này đồng nghĩa với việc chương trình chia tay MC Trần Ngọc. Người dẫn dắt các tiết mục ở sân khấu biểu diễn chung kết là MC Anh Tuấn.

Trong khoảnh khắc chia tay, các anh tài dành những cái ôm thân thiết cho Trần Ngọc, cùng nhau hô tên nam MC. Trần Ngọc là người cuối cùng rời phòng hội nghị. Anh khẳng định Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình đặc biệt trong sự nghiệp.

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MC Trần Ngọc chia tay Anh trai vượt ngàn chông gai sau tập 14.

Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.

Trần Ngọc nói lần đầu đứng trên sân khấu vào cuối năm 2006 và bắt đầu công việc MC từ năm 2007. Sau khoảng 20 năm làm nghề, nam MC đánh giá 2026 là năm anh nhận lại nhiều tình cảm.

“Trong 20 năm qua, đây là năm tôi thấy mình được nhiều nhất. Tôi được các anh tài yêu quý, tôn trọng, được ê-kíp chương trình rất tin tưởng và chăm sóc. Tôi được khán giả đón nhận, được khán giả góp ý để hoàn thiện, được vỗ tay và gọi tên”, Trần Ngọc chia sẻ.

Theo nam MC, riêng mùa hè 2026, anh nhận bốn lời mời công việc và từng phải cân nhắc việc sắp xếp lịch trình, di chuyển giữa các trường quay để có thể hoàn thành các vai trò.

Tuy nhiên, Trần Ngọc cho rằng nếu chỉ xuất hiện trong những ngày ghi hình, anh khó có thể làm đúng vai trò đại sứ truyền lửa mà chương trình tin tưởng giao cho. Vì vậy, nam MC quyết định dành thêm thời gian đồng hành các nghệ sĩ cả trong lẫn ngoài sân khấu.

Anh cho biết các nghệ sĩ cần sự kết nối, hỗ trợ và đồng cảm trong một giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

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Dàn anh tài chia tay đại sứ truyền lửa Trần Ngọc.

Nhìn lại hành trình, Trần Ngọc thừa nhận chưa thể chia sẻ, kết nối đầy đủ với tất cả thành viên. Tuy nhiên, anh cho biết chính các anh tài mang lại cho mình nhiều bài học thông qua tài năng, ý chí và cách họ theo đuổi công việc.

Nam MC dành một phần chia sẻ riêng cho nhóm khán giả yêu mến. Anh thừa nhận không phải nghệ sĩ trình diễn để có thể tạo ra những sân khấu bùng nổ như các anh tài, vì vậy càng trân trọng việc được khán giả lựa chọn ủng hộ và động viên mỗi ngày.

“Có thể tôi không có khả năng trình diễn và mang đến những khoảnh khắc bùng nổ như các nghệ sĩ khác, nhưng các bạn đã chọn ủng hộ tôi và động viên tôi mỗi ngày”, Trần Ngọc chia sẻ.

Tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 24 nghệ sĩ được chia thành hai liên minh, tranh tài qua ba vòng đấu. Chương trình sẽ xác định 17 thành viên ra mắt trong gia tộc Anh tài toàn năng.

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#MC Trần Ngọc #Anh trai vượt ngàn chông gai #MC #chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai

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