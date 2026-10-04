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Pháp luật

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Va chạm với ô tô biển xanh, người đàn ông đi xe máy tử vong

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Sau va chạm với ô tô biển xanh trên tuyến đường thuộc xã A Sào, tỉnh Hưng Yên, người đàn ông 60 tuổi đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 3/10, lãnh đạo xã A Sào, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 30/9, trên địa bàn xã A Sào, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx và một xe máy. Người điều khiển xe máy được xác định là ông N.V.T. (SN 1966, trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).

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Chiếc xe tai nạn tại hiện trường.

Sau vụ va chạm, ông T. bị thương nặng, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo dữ liệu đăng kiểm, ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx liên quan vụ tai nạn trên là xe nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2026, đăng ký lần đầu ngày 12/2/2026. Chủ phương tiện là Văn phòng HĐND và UBND xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Tai nạn giao thông #Xe biển xanh #Hưng Yên #Xe máy #Vụ tai nạn

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