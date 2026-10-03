Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm

TPO - 9 tháng đầu năm, mảng kinh doanh bất động sản ở TPHCM duy trì đà tăng trưởng doanh thu 8,4% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu dịch vụ khác ước đạt 576.125 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lên tới 56%.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TPHCM chỉ ra, thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với những rủi ro cần được theo dõi sát sao nhưng dòng tiền đổ vào kênh này trên thực tế không giảm.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, mảng kinh doanh bất động sản duy trì đà tăng trưởng doanh thu 8,4% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu dịch vụ khác ước đạt 576.125 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lên tới 56%.

Hoạt động xây dựng trên địa bàn tăng 10,45%. Tuy nhiên, để duy trì đà phục hồi, cần đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Quý III năm nay, kinh tế TPHCM tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,17%, đóng góp 37,5%.

9 tháng đầu năm, mảng kinh doanh bất động sản duy trì đà tăng trưởng doanh thu 8,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 28/9, TPHCM đã giải ngân lượng vốn lên tới 108.749 tỷ đồng, hoàn thành gần 74% kế hoạch vốn được giao. Dòng tiền từ ngân sách đang chảy mạnh vào các đại dự án hạ tầng cốt lõi như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, tuyến metro số 2, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hay hạ tầng kênh Tham Lương - Bến Cát.

Kịch bản do Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Tài chính TPHCM đưa ra cho thấy, để GRDP cả năm tăng trưởng 10,2%, quý IV/2026 TPHCM phải đạt tốc độ tăng trưởng trên 13,5%.

Do đó, TPHCM phải đưa vào vận hành thực tế 3 nguồn vốn chủ lực gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI. TPHCM sẽ siết chặt kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ giải ngân và giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất đai.

TPHCM cũng tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể trình cấp có thẩm quyền, phát triển không gian ngầm, các khu đô thị theo mô hình giao thông công cộng TOD, triển khai nhà ở xã hội và chỉnh trang nhà ở ven sông, rạch.

Về thu ngân sách, TPHCM tập trung khai thác 5 nhóm nguồn thu gồm thu từ đất và đấu giá đất, thu hồi nợ thuế, thu xuất nhập khẩu, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản thu hợp pháp khác.

Trong đó, TPHCM sẽ hoàn thiện hồ sơ đưa các khu đất vào đấu giá theo kế hoạch, ban hành quyết định giá đất cụ thể đối với các dự án đã được thống kê, xử lý các khoản nợ thuế và ghi thu kịp thời vào ngân sách theo quy định.