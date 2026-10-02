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Địa ốc

Hateco Apollo: Chủ đầu tư nói gì về việc bàn giao quỹ bảo trì?

P.V

Liên quan đến những phản ánh về việc bàn giao kinh phí bảo trì tại chung cư Hateco Apollo (Xuân Phương, Hà Nội), Tập đoàn Hateco khẳng định luôn tích cực phối hợp cùng Ban Quản trị (BQT) rà soát, hoàn thiện các thủ tục quyết toán, hướng tới việc sớm bàn giao quỹ bảo trì trên nguyên tắc minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân.

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Theo thông tin từ Chủ đầu tư, kể từ khi cư dân bầu và thành lập BQT chung cư Hateco Apollo, Hateco và BQT đã nhiều lần trao đổi bằng văn bản, tổ chức làm việc trực tiếp nhằm rà soát, đối chiếu các số liệu và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

Đến nay, hai bên đang trong bước cuối cùng hoàn thiện những nội dung cần bổ sung, thống nhất trong hồ sơ quyết toán để làm cơ sở thực hiện các bước bàn giao tiếp theo.

Đáng chú ý, Hateco đã có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện chuyển giao kinh phí bảo trì trong thời hạn từ 05–10 ngày làm việc ngay sau khi BQT và Chủ đầu tư hoàn tất, thống nhất và xác nhận hồ sơ quyết toán theo quy định.

Điều này thể hiện quan điểm của Chủ đầu tư trong việc giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, đồng thời bảo đảm quá trình bàn giao được thực hiện trên cơ sở số liệu rõ ràng, đầy đủ căn cứ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Chủ đầu tư ghi nhận những phản ánh của cư dân về hiện trạng một số hạng mục tại tòa nhà và cũng mong muốn sớm hoàn tất thủ tục bàn giao kinh phí bảo trì là cơ sở quan trọng để BQT chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch duy tu, bảo trì phần sở hữu chung theo đúng chức năng và thẩm quyền.

Về phía Chủ đầu tư, Hateco khẳng định luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng cư dân, đồng thời sẵn sàng phối hợp với BQT và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Trước yêu cầu của UBND phường Xuân Phương về việc báo cáo tiến độ giải quyết, Chủ đầu tư đang tích cực xử lý các nội dung liên quan nhằm cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ việc.

Quan điểm xuyên suốt của Hateco là không né tránh trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bàn giao kinh phí bảo trì ngay khi các bên hoàn tất những thủ tục cần thiết, hướng tới mục tiêu chung là ổn định công tác quản lý, vận hành và bảo đảm môi trường sống lâu dài cho cư dân Hateco Apollo.

#Hateco Apollo #bàn giao quỹ bảo trì #chung cư #Xuân Phương #quy trình thủ tục #quản lý nhà ở

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