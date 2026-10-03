Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM:

Hàng trăm lô đất nền, căn hộ được gỡ vướng để cấp sổ

Duy Quang

TPO - Khu nhà ở rộng 1,1 ha đường Trần Não phường An Khánh, Khu dân cư Sông Đà phường Hiệp Bình, dự án Melody Residences được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, tại khu nhà ở rộng 1,1 ha đường Trần Não phường An Khánh, do Công ty CP Thạnh Phú làm chủ đầu tư, dự án có 36 lô. Đến nay, 36 lô đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 24 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận cho người mua. Còn 12 lô chưa được cấp giấy, trong đó 9 căn nhà đã được xây dựng.

Chủ đầu tư đề nghị được cấp giấy chứng nhận cho người mua đối với 9 căn nhà này. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện còn khoảng 4,5 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất và đề nghị được cấp giấy cho khách hàng để có nguồn thu thực hiện nghĩa vụ còn lại.

Sau khi xem xét hồ sơ, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời giữ lại 3 nền đất còn trống để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đối với Khu dân cư Sông Đà (lô O và M) phường Hiệp Bình, do Công ty CP Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư có 79 nền đất. Trong đó lô O có 60 nền và lô M có 19 nền. Chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở và đề nghị tách thửa, cấp giấy chứng nhận cho người mua.

1.jpg
Chủ đầu tư dự án Melody Residences phải làm rõ với người mua về nghĩa vụ tài chính bổ sung chưa hoàn tất.

Trước đó vào năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị tạm thời chưa giải quyết các giao dịch liên quan đến các nền đất tại dự án để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, ngày 27/8/2025, TAND TPHCM ban hành bản án số 519/2025/HS-ST, trong đó buộc Công ty CP Đầu tư Đại Hải thực hiện các hợp đồng đã ký với các hộ dân và cho phép các khách hàng liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị mở ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất do vụ án đã có kết luận. Hiện, Công ty CP Đầu tư Đại Hải đã được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà sau khi chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Tổ Công tác 1645.

Tại dự án Melody Residences (số 869 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì) do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 741 căn hộ.

Dự án trước đây được quy hoạch 15 tầng với 374 căn hộ, sau đó điều chỉnh lên 18 tầng và 741 căn hộ. Do có thay đổi quy hoạch, dự án phải thực hiện điều chỉnh chứng thư thẩm định giá để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. Tuy nhiên, thủ tục này kéo dài do vướng công tác tư vấn và chính sách thẩm định giá. Chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành công tác đánh giá môi trường.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư làm rõ với người mua về nghĩa vụ tài chính bổ sung chưa hoàn tất. Phối hợp Phòng Kinh tế đất thực hiện chỉ định đơn vị thẩm định nghĩa vụ tài chính bổ sung, hoàn thành trước ngày 15-10, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về môi trường.

Sau khi các nội dung trên được hoàn tất, Tổ Công tác 1645 sẽ tiếp tục xem xét việc cấp giấy chứng nhận cho người mua 741 căn hộ tại dự án.

Xem thêm

#hàng trăm lô đất nền #đất nền #căn hộ được gỡ vướng #căn hộ #gỡ vướng #hường An Khánh #Khu dân cư Sông Đà phường Hiệp Bình #dự án Melody Residences #Tổ Công tác 1645 #tháo gỡ vướng mắc #cấp giấy chứng nhận #người mua nhà #gỡ vướng để cấp sổ

Cùng chuyên mục

Cải tạo nhà cũ thành nơi ở kết hợp làm việc

Cải tạo nhà cũ thành nơi ở kết hợp làm việc

TPO - Từ một căn nhà nhỏ, ẩm thấp và thiếu sáng trong khu dân cư lâu năm, gia chủ quyết định cải tạo gần như toàn bộ để tạo nên không gian vừa để ở, làm việc, vừa có thể đón bạn bè và cộng sự.

Địa ốc 24H: TPHCM sắp đấu giá khu đất khởi điểm 2.700 tỷ đồng; tỉnh giáp Hà Nội quy hoạch KCN, đô thị 1.000 ha

Địa ốc 24H: Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tính giá đất; tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì

TPO - Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tránh gây 'sốc' giá đất; Hà Nội tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì; Chung cư Hateco: Vì sao quỹ bảo trì chưa thể bàn giao; Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/10.

Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm

Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm

TPO - 9 tháng đầu năm, mảng kinh doanh bất động sản ở TPHCM duy trì đà tăng trưởng doanh thu 8,4% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu dịch vụ khác ước đạt 576.125 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lên tới 56%.

Hateco Apollo: Chủ đầu tư nói gì về việc bàn giao quỹ bảo trì?

Hateco Apollo: Chủ đầu tư nói gì về việc bàn giao quỹ bảo trì?

Liên quan đến những phản ánh về việc bàn giao kinh phí bảo trì tại chung cư Hateco Apollo (Xuân Phương, Hà Nội), Tập đoàn Hateco khẳng định luôn tích cực phối hợp cùng Ban Quản trị (BQT) rà soát, hoàn thiện các thủ tục quyết toán, hướng tới việc sớm bàn giao quỹ bảo trì trên nguyên tắc minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc

Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc

TPO - Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.

Chung cư Hateco: Vì sao quỹ bảo trì chưa thể bàn giao?

Chung cư Hateco: Vì sao quỹ bảo trì chưa thể bàn giao?

TPO - Nhiều năm sau khi nhận bàn giao căn hộ, hàng trăm cư dân tại dự án chung cư Hateco Apollo (Xuân Phương, Hà Nội) lại phải căng băng rôn "kêu cứu" đòi quyền lợi. Sự xuống cấp của hạ tầng, chất lượng vận hành cùng khúc mắc kéo dài quanh câu chuyện quỹ bảo trì khiến người dân bức xúc.

Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tránh gây 'sốc' giá đất

Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tránh gây 'sốc' giá đất

TPO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung 3 hệ số điều chỉnh để tính giá đất vào dự thảo Luật Đất đai, nhằm tạo cơ sở để các địa phương áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế.

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: Khởi tố 7 bị can vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn; sắp đấu giá khu đất gần Sân bay Cát Bi

TPO - Đề xuất bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ cho người bị thu hồi đất; Hơn 190.000 căn nhà cho thuê: Cách nào chuyển tư duy 'sở hữu' sang 'tiếp cận chỗ ở'?; Vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn: Khởi tố 7 bị can; Sắp đấu giá khu đất gần Sân bay Cát Bi làm tổ hợp nhà ở thương mại;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/10.

Căn hộ kết hợp nét cổ điển và hiện đại của một fashionista

Căn hộ kết hợp nét cổ điển và hiện đại của một fashionista

TPO - Là người làm việc trong lĩnh vực thời trang, nữ gia chủ mong muốn căn hộ của mình vừa có nét nữ tính, cổ điển, vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Từ đó, không gian được hoàn thiện với gam màu ấm, đồ gỗ, họa tiết hoa lá và nhiều món trang trí mang dấu ấn cá nhân.

Một khu nhà ở cho thuê của Công ty Lê Thành Ảnh: D.Q

TPHCM xây dựng “luồng xanh” cho các dự án

TP - Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng/dự án.

Theo chuyên gia, việc xây nhà ở cho thuê đúng chỗ quan trọng không kém xây đủ số lượng để tránh việc khu nhà được xây lên rơi vào cảnh vắng người vì xa nơi làm việc, thiếu hạ tầng (Trong ảnh: Một dự án nhà ở xã hội tại Mê Linh, Hà Nội) Ảnh: trọng hiếu

Cơ hội an cư cho người trẻ

TP - Chỉ tiêu phát triển hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê đang mở ra cách tiếp cận mới về bài toán an cư. Làm sao để người dân chấp nhận “thuê để an cư”, doanh nghiệp có động lực đầu tư dài hạn và những khu nhà được xây lên không rơi vào cảnh vắng người vì xa nơi làm việc, thiếu hạ tầng...

Hơn 190.000 căn nhà cho thuê: Cách nào chuyển tư duy 'sở hữu' sang 'tiếp cận chỗ ở'?

Hơn 190.000 căn nhà cho thuê: Cách nào chuyển tư duy 'sở hữu' sang 'tiếp cận chỗ ở'?

TPO - Chỉ tiêu phát triển hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê đang mở ra cách tiếp cận mới với bài toán an cư. Thế nhưng xây nhà cho thuê mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là làm sao để người dân chấp nhận “thuê để an cư”, doanh nghiệp có động lực đầu tư dài hạn và những khu nhà được xây lên không rơi vào cảnh vắng người vì xa nơi làm việc, thiếu hạ tầng...

TTD Group trở thành tổng đại lý Ramond Urbaniz Sầm Sơn, đón sóng đô thị biển mới tại Thanh Hóa

TTD Group trở thành tổng đại lý Ramond Urbaniz Sầm Sơn, đón sóng đô thị biển mới tại Thanh Hóa

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực từ quy hoạch và hạ tầng, việc TTD Group chính thức trở thành tổng đại lý phân phối dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn được xem là một dấu mốc đáng chú ý, khi không chỉ mở ra giai đoạn tăng tốc truyền thông - bán hàng cho dự án, mà còn thu hút sự quan tâm của khách hàng khi một đơn vị giàu kinh nghiệm tham gia dẫn dắt chiến lược phân phối và tiếp cận thị trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe